38 ilde 6 bin 893 konut açık satışta
BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut, 55 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 185 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini bekliyor.
TOKİ Başkanı Ergün Turan, son 3.5 yıldır inşa edilen konutların yüzde 95'inin, 2017 yılında yapılanların ise yüzde 98'inin alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutlardan oluştuğunu belirtti.
Konutların ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını bildiren Turan, vatandaşların ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini anlattı.
TOKİ'ye başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini hatırlatan Turan, "Bizim en önemli şartımız vatandaşlarımızın daha önce hiç konut sahibi olmamasıdır” diye konuştu.
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