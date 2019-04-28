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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
28.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

37.5 milyar TL’lik tahsilat

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
37.5 milyar TL’lik tahsilat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2011 yılından bugüne kadar yapılan 5 yapılandırma ile toplam 37.5 milyar liralık tahsilat gerçekleşti. Kurumun raporuna göre son yapılandırmada ocak ayı itibariyle tahsil edilen tutar da 3.5 milyar TL oldu.

SOSYAL Güvenlik Kurumu, son yıllarda yapılan tüm yapılandırmaların sonuçlarını açıkladı. Kurumun faaliyet raporuna göre, 2011 yılından bu yana yapılan yapılandırmalarla toplam 37.5 milyar TL’lik prim tahsilatı yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2018 yılı faaliyet raporunda, son yıllarda tartışılan prim yeniden yapılandırmalarıyla ilgili detaylı bilgilere yer verildi. Raporda, son 8 yıldaki yeniden yapılandırmaların sonuçlarına ilişkin veriler paylaşıldı. Rapora göre, 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı kanunla, SGK prim borçları yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda 2.2 milyon başvuru olurken, 13.3 milyar TL’lik tahsilat yapıldı. Tahsilat oranı da yüzde 55.1 oldu. 2014 yılında ise 6552 sayılı kanunla, yeniden yapılandırma yapıldı. Bu yapılandırmaya da 2.4 milyon başvuru yapılırken, 45 milyar TL’lik borç yeniden yapılandırıldı. Tahsil edilen toplam tutar ise 11.3 milyar TL oldu. Tahsilat oranı yüzde 29.6 olarak hesaplandı.

2016 yılında çıkarılan 6736 sayılı kanunla ise, 8 milyar TL’lik SGK prim borcu tahsilat yapılırken tahsilat oranı yüzde 18.9 oldu. 2017 yılında da yine yapılandırma çalışmaları kapsamında, 7020 sayılı yasa yürürlüğe girdi. Bu kanunla da 1.2 milyar TL’lik tahsilat yapılırken tahsilat oranı yüzde 16.1 oldu. Söz konusu tahsilat oranı 4 Ocak 2019 tarihi verilerinden oluştu.

SONUNCUSU 2018’DE

SGK prim borçları için son yeniden yapılandırma ise, 2018 yılında çıkan 7143 sayılı kanunla yapıldı. Rapora göre, bu yeniden yapılandırmaya dahil olan borç toplamı 48.6 milyar TL oldu. Yapılandırma sonrası borç tutarı ise, 43.4 milyar TL’ye düştü. 18 Ocak 2019 tarihi itibariyle ise, tahsil edilen toplam tutar 3.5 milyar TL olurken, tahsilat oranı da yüzde 8.2 düzeyinde oldu. Tahsil edilen tutarın 2.5 milyar TL’si SSK kaynaklı olurken, 1 milyar TL’si de Bağ-Kur kapsamında oldu.

37.5 milyar TL’lik tahsilat

13 BİN GENÇ GİRİŞİMCİYE TEŞVİK

RAPORDA bazı teşviklerin uygulama sonuçları da yer aldı. Buna göre, genç girişimcilere 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren, sigorta prim teşviği uygulaması getirildi. Raporda, “Uygulama ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olan ve 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk defa 55(4/1-(b)) kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerin prim borçları 12 ay boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihinden 2018 Aralık ayına kadar geçen yaklaşık 6 aylık süre içerisinde genç girişimci teşviğinden 13 bin 438 sigortalımız faydalanmıştır” denildi.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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