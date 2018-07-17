365 gün 24 saat açık doğalgaz piyasası
ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) Türkiye’nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi çerçevesinde doğalgaz borsasının ticaret kurallarına son halini verdi.
Düzenleme ile 1 Eylül 2018 tarihinde resmi olarak işlemlere başlayacak olan ‘Doğal Gaz Sürekli Ticaret Platformu’nun (STP) daha sağlıklı ve sorunsuz işletilebilmesi için ticaretin kuralları, platformda işlem yapacak tarafların hak ve yükümlülükleri net olarak belirlendi. Yılın 365 günü 24 saat ticarete açık olacak olan STP’de yapılan doğalgaz ticareti, Günlük Referans Fiyatın (GRF) oluşumunu sağlayacak.
BOTAŞ DA SİSTEMDE
Doğalgaz borsası için işletim esasları, dün yayımlanan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim usullerine ilişkin değişikliklerle belirlendi. Kararla doğalgaz borsasının etkin işlemesi, böylece erişilebilir piyasalarda doğalgazın Türkiye’de fiyatlanması amaçlanıyor. Kararla, Doğalgaz Sürekli Ticaret Platformu, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından işletilecek. Platformu, doğalgaz ticareti yapmak isteyen doğal gaz tedarikçileri ve ihracatçılarının yanı sıra, BOTAŞ da iletim sisteminin dengelenmesi için doğalgaz tedarik etmek amacıyla kullanacak. Doğalgaz Sürekli Ticaret Platformu (STP) olarak adlandırılan doğalgaz borsası, 1 Nisan 2018 tarihinde sanal uygulamaya başlamıştı. EPDK’den verilen bilgiye göre, sanal uygulama süresinde doğalgaz tedarik lisansı sahipleri tarafından sistem yoğun katılımla test edildi. Ayrıca, EPDK gözetiminde BOTAŞ ve EPİAŞ ile birlikte senaryo çalışmaları yürütüldü, sözleşme taslakları oluşturuldu.
Sanal uygulamanın amacına uygun olarak, bu çalışmalar sırasında karşılaşılan bazı sorunlar ve noktalar tespit edildi. Bu nedenle düzenlemenin bazı maddelerinde revizyon ihtiyacı duyuldu. STP’nin daha sağlıklı ve sorunsuz çalışması amacıyla BOTAŞ, EPİAŞ ve piyasa oyuncularının görüşleri alınarak konu Kurul gündemine geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12 Temmuz 2018 tarihli toplantısında alınan kararla Dengesizliklerin Uzlaştırılması Protokolü (DUP) tanımlandı. Piyasa katılımcılarının kendi teklifleri ile eşleşmelerinin önlenmesi için de düzenleme yapıldı.
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