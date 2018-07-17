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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
17.07.2018 - 22:52, Son Güncelleme:

365 gün 24 saat açık doğalgaz piyasası

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
365 gün 24 saat açık doğalgaz piyasası

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) Türkiye’nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi çerçevesinde doğalgaz borsasının ticaret kurallarına son halini verdi.

Düzenleme ile 1 Eylül 2018 tarihinde resmi olarak işlemlere başlayacak olan ‘Doğal Gaz Sürekli Ticaret Platformu’nun (STP) daha sağlıklı ve sorunsuz işletilebilmesi için ticaretin kuralları, platformda işlem yapacak tarafların hak ve yükümlülükleri net olarak belirlendi. Yılın 365 günü 24 saat ticarete açık olacak olan STP’de yapılan doğalgaz ticareti, Günlük Referans Fiyatın (GRF) oluşumunu sağlayacak.

BOTAŞ DA SİSTEMDE
Doğalgaz borsası için işletim esasları, dün yayımlanan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim usullerine ilişkin değişikliklerle belirlendi. Kararla doğalgaz borsasının etkin işlemesi, böylece erişilebilir piyasalarda doğalgazın Türkiye’de fiyatlanması amaçlanıyor. Kararla, Doğalgaz Sürekli Ticaret Platformu, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından işletilecek. Platformu, doğalgaz ticareti yapmak isteyen doğal gaz tedarikçileri ve ihracatçılarının yanı sıra, BOTAŞ da iletim sisteminin dengelenmesi için doğalgaz tedarik etmek amacıyla kullanacak. Doğalgaz Sürekli Ticaret Platformu (STP) olarak adlandırılan doğalgaz borsası, 1 Nisan 2018 tarihinde sanal uygulamaya başlamıştı. EPDK’den verilen bilgiye göre, sanal uygulama süresinde doğalgaz tedarik lisansı sahipleri tarafından sistem yoğun katılımla test edildi. Ayrıca, EPDK gözetiminde BOTAŞ ve EPİAŞ ile birlikte senaryo çalışmaları yürütüldü, sözleşme taslakları oluşturuldu.

Sanal uygulamanın amacına uygun olarak, bu çalışmalar sırasında karşılaşılan bazı sorunlar ve noktalar tespit edildi. Bu nedenle düzenlemenin bazı maddelerinde revizyon ihtiyacı duyuldu. STP’nin daha sağlıklı ve sorunsuz çalışması amacıyla BOTAŞ, EPİAŞ ve piyasa oyuncularının görüşleri alınarak konu Kurul gündemine geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12 Temmuz 2018 tarihli toplantısında alınan kararla Dengesizliklerin Uzlaştırılması Protokolü (DUP) tanımlandı. Piyasa katılımcılarının kendi teklifleri ile eşleşmelerinin önlenmesi için de düzenleme yapıldı.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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