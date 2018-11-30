3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? Kimleri kapsıyor?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu, konu hakkında son detayları öğrenmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. Tarih konusunda gelişme yaşanan 3600 ek gösterge için bazı detaylar gündeme geldi. Sendika başkanlarının da katılım göstereceği toplantıda, ek gösterge dışında toplu sözleşme görüşmeleri de yer alacak. Peki, 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman gerçekleşecek ve ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
3600 ek gösterge kimleri kapsıyor sorusu, son günlerin gündem konuları arasında yer alıyor. Enflasyon farkları ve toplu iş sözleşmelerinin gündemde yer alacağı toplantıda ek gösterge konusunu da görüşecek olan bakanlık, çözüme yönelik adımlar atacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
3600 ek gösterge toplantısı, 7 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu toplantıda ayrıca toplu sözleşme ve enflasyon farkı da gündemde yer alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor.
ENFLASYON FARKI DA GÜNDEME GETİRİLECEK
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPDK'nin çalışma hayatının en önemli sosyal diyalog mekanizmalarından biri olduğunu söyledi.
Kurulun, kamunun verimliliği, çalışma barışının sağlanması, sorunların tartışılarak kamunun işleyişine ilişkin sorunların aşılması noktasında önemli bir çözüm organı işlevinin bulunduğunu belirten Tonbul, şunları kaydetti:
"Senede iki kere toplanması gereken KPDK'nin ilk toplantısı 29 Mart'ta yapılmıştı. O toplantıda, izin süreleri, 4/C'lilere ilişkin beklentiler ile kadın memurların esnek çalışma düzenlemesinin de aralarında olduğu başlıkları gündeme getirmiştik. 7 Aralık'ta yapılacak yılın son toplantısında en önemli gündem maddemiz 3600 ek gösterge olacak çünkü kamuoyu seçim döneminde gündeme getirilen bu vaadin geniş bir çerçevede bir an evvel karşılık bulmasını bekliyor. Bunun dışında, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre güncellenmesi ve enflasyon farkıyla ilgili görüşlerimizi paylaşacağız."
BAKAN SOYLU'NUN EK GÖSTERGE AÇIKLAMALARI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullandı.
Polislerin, güvenlik görevlilerinin yaşam standartlarını iyi bir noktaya getirmenin temel sorumlulukları olduğununa işaret eden Soylu, "Özellikle 15 Temmuz'un iklimi hafif bir kaybolduktan sonra polislerimizi yeni aldıklarımızla beraber ilk önce 12/24'e döndürdük, şimdi de 8/24'e döndürüyoruz." dedi.
Soylu, 2016'da 61, 2017'de 52, 2018'de şu ana kadar ise 32 emniyet personelinin intihar ettiğini belirterek, güvenlik güçlerinin imkanlarını en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını vurguladı.
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