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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.11.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşları ne kadar olacak?

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşları ne kadar olacak?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri başta olmak üzere pek çok memuru ve bu alanlardan emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek göstergede yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, pozitif gelişmeleri ele alındığını vurguladı. Şimdi gözler 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağına çevrildi. Konu hakkında merak edilen sorulardan biri de memur maaşlarının yapılan düzenlemenin ardından ne kadar olacağı? İşte detaylar

Birçok kamu görevlisi ve meslek grubunu yakından ilgilendiren ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkarılması konusu bir süredir kamuoyunu meşgul ediyor. Bu kapsamda beklenti içinde olan yüz binlerce memurun gözü, konuya dair yaşanan gelişmelerde. Peki, 3600 ek gösterge hakkında son gelişmeler neler? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan artışta önem arz edecek olan 3600 ek gösterge için gelişmeler gelmeye devam ediyor. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in üzerinde çalışıldığını açıkladığı 3600 ek gösterge, hayata geçmesi halinde maaşlara nasıl yansıyacak? İşte, 3600 ek gösterge ve emekli ve memur maaşlarında meydana gelecek olan artış hakkında bazı bilgiler

EK GÖSTERGEDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Ek gösterge derece ve kademeye göre değişiklik gösterecek. Ek gösterge, sadece 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendirecek. Emeklilerin 500-600 lira civarında bir zam alacağı ek gösterge ile emekli tazminatı bekleyenlerin ise yaklaşık 20 bin lira civarında fark alması bekleniyor.

Yaklaşık 1 milyon 600 bin memur ve memur emeklisinin beklediği 3 bin 600 ek gösterge için son bilgiler Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, memur ve memur emeklisinin maaşlarında yapılması beklenen artış için 'Yaklaşımımız pozitif ve arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor' açıklamasında bulundu. 

ÇELİK: "ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.

Ömer Çelik, çalışmalar kapsamında, polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemenin söz konusu olduğunu ifade etti.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak.

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak.

Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak.

Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

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