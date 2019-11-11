3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum
3600 ek gösterge düzenlemesindeki gelişmeler binlerce memurun ana gündem konularından biri. 3600 ek gösterge ile 1 milyonu aşkın kamu görevlisinin maaşlarında, tazminatlarında ve emekli aylıklarında artış yaşanacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum
3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeleri merakla takip eden memurları umutlandıran haber ekim ayının son günlerinde gelmişti. üreci olumlu değerlendirdiklerinin altını çizen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini ilgilendiren 3600 ek göstergenin yasalaşması durumunda maaşlara 500 ile 750 TL arasında zam gelecek. İşte, 3600 ek göstergede son durum…
ÖMER ÇELİK’TEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Ömer Çelik, polis, öğretmen, din adamı ve hemşirelere verilen 3 bin 600 ek gösterge sözü hakkındaki soruyu şu şekilde cevapladı:
"Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Herhangi bir şekilde negatif ele aldığımız konu yok. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu çalışmalarda polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme söz konusu. Bu düzenlemede çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi için ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir."
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