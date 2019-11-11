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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.11.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge düzenlemesindeki gelişmeler binlerce memurun ana gündem konularından biri. 3600 ek gösterge ile 1 milyonu aşkın kamu görevlisinin maaşlarında, tazminatlarında ve emekli aylıklarında artış yaşanacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum

3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeleri merakla takip eden memurları umutlandıran haber ekim ayının son günlerinde gelmişti. üreci olumlu değerlendirdiklerinin altını çizen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini ilgilendiren 3600 ek göstergenin yasalaşması durumunda maaşlara 500 ile 750 TL arasında zam gelecek. İşte, 3600 ek göstergede son durum…

ÖMER ÇELİK’TEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Ömer Çelik, polis, öğretmen, din adamı ve hemşirelere verilen 3 bin 600 ek gösterge sözü hakkındaki soruyu şu şekilde cevapladı:
"Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Herhangi bir şekilde negatif ele aldığımız konu yok. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu çalışmalarda polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme söz konusu. Bu düzenlemede çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi için ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir."

 

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