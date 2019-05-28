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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EMRE ÖZPEYNİRCİ ANALİZ
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

36 milyar $’lık evlilik teklifi

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
36 milyar $’lık evlilik teklifi

Küresel otomotiv endüstrisinin elektrikli geleceğe doğru hazırlandığı bir dönemde tasarruf ve ayakta kalabilme kaygılarıyla birlikte dev ortaklıkların sayısı artıyor. Bu doğrultuda dün Fiat Chrysler Grubu’ndan (FCA) Renault’ya toplam değeri 36.5 milyar doları bulacak evlilik teklifi yapıldı. Renault bu teklifi değerlendireceğini açıklarken, her iki markanın fabrikasının bulunduğu tek şehir olan Bursa’ya önemli görev düşmesi bekleniyor.

KÜRESEL otomotiv endüstrisi büyük bir değişimin eşiğinde. Dizel skandalı ve emisyon kısıtlamalarının ardından hibrit ve elektrikli araçlara doğru bir yönelim başlarken bu durum dünyanın en büyük otomotiv üreticilerini çok hızlı bir değişime yöneltiyor. Bu değişime ayak uydurmak için ya büyük yatırımları devreye sokmak ya da işbirliklerine kapıyı açmak gerekiyor. Pazarda yerini kaybetmemek için yoğun yatırım baskısıyla karşılayan üreticiler, bu nedenle işbirlikleri ve ittifakları hızlandırdı. Hazır teknoloji ve platformlara hızlı ulaşabilmek için işbirliklerini, maliyet tasarrufu ve ayakta kalabilme kaygılarıyla da ortaklık tercih eden firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Kısa süre önce Amerikan Ford’un Alman Volkswagen Grubu ile yaptığı tasarruf amaçlı işbirliği, Volvo’nun sahibi Çinli Geely’nin Daimler’in yüzde 10’u ve Smart’ın yüzde 50’sini almasının ardından dün de İtalyan Amerikan ortaklığı olan Fiat Chrysler Grubu’ndan (FCA) Fransız Renault’ya dikkat çeken ortaklık teklifi yapıldı. Ortaklık gerçekleşirse 32.6 milyar Euro (36.5 milyar $) değerinde piyasa değeri olan bir şirket doğacak.

Özellikle hibrit ve elektrikli araçlar konusunda rekabetin biraz gerisinde kalan FCA Grubu uzun zamandır kendisine avantaj sağlayacak ortaklıklar konusunda görüşmeler yapıyordu. Kısa bir süre önce Alman Opel’i bünyesine katan PSA Grubu (Peugeot Citroen) ile görüştüğü haberleri çıkan FCA’nın bir diğer konuştuğu grup ise Hintli Tata’nın bünyesindeki Jaguar Land Rover’dı. Ancak mart ayında ilk olarak duyulan dün ise resmi teklifle ortaya çıkan gelişmeye göre Amerikan Chrysler’ı satın alarak devleşen İtalyan otomotiv üreticisi FCA, Renault ile ortak çalışmak istiyor. FCA açıklamasında şu bilgiler yer aldı: “Fiat Chrysler, Renault Grubu’na birleşme teklifi sundu. Ortaklıkta FCA’nın yüzde 50, Renault’nun yüzde 50 payı; dengeli bir yönetim yapısı olacak, yönetim kurulunun çoğunluğu bağımsız olacak. Renault ile birleşme sonrası 8.7 milyon araç üretim ile dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi oluşacak. Renault ile birleşme sonucunda hiçbir fabrikanın kapanması öngörülmüyor. Ortaklık, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının hali hazırda yarattıklarına ek olarak 5 milyar Euro’nun üzerinde sinerji yaratacak. Birleşme gerçekleşirse FCA hissedarları 2.5 milyar Euro temettü alacak. Oluşacak şirketin hisseleri Milan, Paris ve New York’ta işlem görecek.”

TEKLİFİ İNCELEYECEĞİZ

Yüzde 15 hissesi devlete ait otomotiv olan Fransız Renault’nun Yönetim Kurulu ise dün yaptığı açıklamada FCA’nın birleşme teklifini değerlendireceği bildirildi. Açıklamada, yönetim kurulunun bugün FCA’nın iki şirketin yüzde 50-50 payla birleşmesi teklifini görüşmek için toplandığı hatırlatılarak, İtalyan şirketin dostane teklifinin dikkatlice incelendikten sonra, kurulun söz konusu teklifi değerlendirmeye almaya karar verdiği belirtildi. FCA’nın teklifi ve ardında Renault’nun değerlendirmeye alması sonunda dün Fiat Chrysler ve Renault hisseleri yüzde 20’ye yakın değer kazandı. 

36 milyar $’lık evlilik teklifi

ORTAKLIĞIN BAŞINA ELKANN MI GEÇECEK?

BİRLEŞME gerçekleşirse şirketin yönetim kurulu başkanlığı için John Elkann’ın düşünüldüğü söyleniyor. Oluşacak yeni otomotiv devinin Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika pazarlarında önemli pay sahibi olması bekleniyor. Gerçekleştiği takdirde bu birleşme Fiat’ın yüzde 29 hissesine sahip İtalyan Agnelli ailesi ile Renault’un yüzde 15 hissesine sahip Fransa hükümetini aynı şirketin hissedarı haline getirecek. Ancak şirketlerde üzerinde sahip oldukları hisselerden daha fazla oyu kontrol eden bu iki ortağın etkisi birleşmeden sonra azalacak. Üzerinde müzakere edilen birleşme anlaşmasında 11 üyeli yönetim kurulunda Fiat ve Renault dörder sandalye ile temsil edilirken Nissan’a da bir üyelik verileceği kaydediliyor. Yönetim Kurulu başkanlığı için Agnelli ailesinin yatırım şirketi Exor’un başkanı John Elkann, CEO pozisyonu için de Renault yönetim kurulu başkanı Jean-Dominique Senard’ın adı geçiyor. 

BURSA ORTAKLIĞIN SEMBOLÜ OLACAK

BU dev ortaklık kesinleşirse Fiat Chrysler ve Renault’un ortak fabrikalarının bulunduğu tek yer olan Bursa’nın sembol şehir olabileceği konuşuluyor. 2 markanın en kaliteli ve en kârlı fabrikalarının başında gelen Oyak Renault ve Tofaş’ın bu ortaklıkta ön plana çıkması beklenirken, kısa vadede Oyak Renault’un Bursa’da kurduğu hibrit motor fabrikasının da Tofaş’ın tedarikçisi olabileceği belirtiliyor. Bu sayede Egea ve Doblo’ya hibrit motor desteği verileceği ve 2021’de Fiat’a Avrupa’da emisyon avantajı sağlayabileceği de iddia ediliyor. Ayrıca Fiat ve Renault’un her iki fabrikada sinerjiyi ortak modellerle artırması bekleniyor.

FIAT’A ELEKTRİK RENAULT’YA ABD

RENAULT ile Japon Nissan arasındaki bağlılığın sorgulandığı ve bu ittifakın devamına ilişkin toplantıların yapıldığı bir dönemde ortaya çıkan bu teklif sektörün içinde bulunduğu zorluğu anlamak açısından da yol gösterici. ABD’de RAM ve Jeep markalarıyla kârlı bir işe sahip olan, ancak emisyon sınırlamaları nedeniyle Avrupa’da zarar eden Fiat’ın, son dönemin trendi haline gelen elektrikli araçlar konusunda öncü üreticilerinden olan, buna karşılık ABD’de kendi markasıyla varlık göstermeyen Renault ile görüşmesi doğal karşılandı. Bununla birlikte Fiat’ın bir an önce elektrikli araçlarda atılım yapma, Renault’nun da Nissan’dan bağımsız olarak ABD pazarına girmek gibi öncelikleri bulunuyor.

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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