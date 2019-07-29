36 ay taksit umudu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri36 ay taksit umudu!
GeriEkonomi 36 ay taksit umudu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Neşe Karanfil
29.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

36 ay taksit umudu!

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
36 ay taksit umudu!

Piyasada bir süredir vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir beklenti vardı. Ancak, TBMM’de varlık barışını uzatan düzenlemenin içine vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması düzenlemesi gelmedi.

Reel sektör de şimdi vergiye uyumlu mükellef borçlarının tecil ve taksitlendirme başlığını taşıyan düzenlemenin işletilmesi bekleniyor. Maliye ve SGK’nın haziran ayından bu yana geçmiş yıllara ait vergi ve SGK prim borçlarının tahsili için kapsamlı bir çalışma başlattığı belirtiliyor. Vergi daireleri ve SGK müdürlüklerinin borçlu listesini hazırladıkları ve belli bir tutarın üzerinde olan borçluları yakın takibe aldıkları ifade ediliyor. Bu kapsamda Maliye’nin öncelikle gayrifaal olan borçluların üzerine giderek bankalara, tapuya ve araçlar için de ilgili nakil vasıtaları vergi dairelerine e-haciz gönderdiğini anlatan uzmanlar, faal borçlulara borçlarının bir kısmını peşin ödemeleri halinde kalan kısmının taksitlendirilmesi imkanı getirildiğini anlatıyorlar. Kalan borç için Maliye’nin bir hafta süre verdiğini, bu süreye uymayanlar için ise tapu, banka ve taşıt e-hacizleri başladığı ifade ediliyor. Uzmanlar, “Hatta borçlu mükelleflerin mal alış ve satışlarını gösteren BS (bildirim satacak) formlarından alacaklı oldukları kişiler tespit edilerek yazılar yazıldı, borçlu oldukları tutarları vergi dairelerine ödemeleri istendi” dediler.

Yeminli Mali Müşavir (YMM) ve KONUTDER Vergi Danışmanı Abdullah Tolu, şirketlerin yüzde 80’nin SGK ve Maliye borçlarını ödeyemediğini belirterek, ödenenlerin çoğunun ise KDV iadelerinin borçlara mahsubu şeklinde olduğunu söyledi.

NEFES ALDIRILMALI

İnşaat sektörünün içinde bulunduğu sorunları danışmanlığını yaptığı çatı örgütler aracılığıyla yakından bildiğini belirten Tolu, “Şirketler e-haciz kıskacı altında, tüm alacak, taşınır ve taşınmazlarına haciz konuluyor. Şirketler teminatsız kaldı, hem de kıpırdayamayacak şekilde. Varlıklarının tamamı bankalara ipotekli olduğundan, vergi ve SGK borçları tecil-taksitlendirmeleri için teminat veremiyorlar. Banka, Maliye ve SGK’nın alacaklarının çok üzerinde teminat aldıkları veya haczettikleri taşınmazlar var, bunların borcun 1.5 katını aşan kısımları çözülmeli, şirketlere bir nefes aldırılmalı” dedi. Tolu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun’un 48’inci maddesinin (a) bendinde düzenlenen tecil ve taksitlendirmenin çalıştırılması halinde piyasadaki çarkın döneceğini ifade ederek, “Taksitlendirme için Meclis’in açılmasına ihtiyaç yok. 48/A çalıştırılsın yeter. Bu durumdaki borçlu tarafından yazı ile istenmesi halinde vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olabiliyor. Düzenleme 18 Mayıs 2017 yılında 7020 sayılı yasa ile getirilmişti” diye konuştu.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İki kamu kurumuna personel alınacak
Kamuda en çok iş bulan meslekler
12 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Önemli değişiklikler olacak
21 milyar TL yatırdı 23 ülkede lider oldu