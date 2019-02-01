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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

35 milyon TL seralar

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
35 milyon TL seralar

Hortum felaketi yaşayan Antalya’da yaralar sarılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yakın takip ettiği süreçte ilk etapta 20 milyon lira ödeme yapıldı. Bugün de devam edecek olan ödemelerin 35 milyon lirayı bulacağı belirtiliyor.

Antalya’da yaşanan hortum felaketinin ardından meydana gelen zararda ödemeler yapılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Gıda Komitesi’nin süreçleri yakından takip ettiği belirtiliyor. Hazine yetkililerinden alınan bilgiye göre ilk etapta Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) seralarda meydana gelen hasar için 20 milyon lira ödeme yapıldı. 

Dün ödemelerin yapıldığı, bugün de devam edeceği ve 15 milyon liralık ödemenin daha yapılacağı kaydedildi. Böylece hortum ve fırtınadan etkilenen seralar için toplam 35 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Yetkililer, açık alanda zarar gören portakal bahçeleri başta olmak üzere tarım alanları için de yaklaşık 4 milyon liralık hasar ödemesinin yapılacağını kaydettiler.

35 milyon TL seralar

HORTUMUN ETKİLERİ

Antalya’da 24-26 Ocak tarihlerinde peş peşe yaşanan hortum başta seralar olmak üzere büyük hasara neden oldu. Hortum felaketinin ardından tarımsal alanda hasar tespit çalışmalarına başlandı. Hortumlar sonrası Kumluca’da 400 dönüm, Antalya merkezde 350 dönüm, Kumluca’da bin 200, merkezde 198 dönümün etkilendiği tahminleri yapılmıştı. TARSİM, 60 kişilik eksper grubuyla hasar tespit çalışmalarına başlamış, ilk etapta 500 civarında sera, 400 civarında da açık alan ihbarı gelmişti. Sayının bin 500’e kadar çıkması bekleniyor. TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu’nun verdiği bilgiye göre geçen yıl Antalya’da sigortalı sera alanı yaklaşık 40 bin dekar civarındayken bu yıl rakam 60 bin dekarın üzerine çıktı. Antalya’da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 48 bin civarında üretici bulunuyor. Poliçe sayısı ise 26 bin. 

DÖNÜŞÜM PROJESİ GELİYOR

Gıda Komitesi’nde seracılıkta dönüşüm projesine ilişkin çalışma başlatıldı. Bakan Albayrak, 17 Ocak’ta Antalya’da yaptığı açıklamada, seracılıkla ilgili yeni bir değişim ve dönüşüm projesi açıklanacağını söylemişti. Albayrak, “başta Antalya olmak üzere bu bölge için çok önemli bir yer tutan seracılıkla ilgili kapasite ve altyapıların iyileşmeyle gelişim ve dönüşümü sağlayacak çok önemli bir çalışmayı da gıda komitesi toplantımızda başlattık. Antalya başta olmak üzere Akdeniz, Ege ve diğer bölgelerimizde seracılıkta çok daha büyük bir sıçramaya sebebiyet verecek bir süreci başlatacağız” demişti.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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