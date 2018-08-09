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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.08.2018 - 22:20, Son Güncelleme:

35 milyar TL'lik önlem

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35 milyar TL'lik önlem

Hazine ve Maliye Bakanı bir süredir üzerinde çalışılan, 35 milyar TL’lik tasarruf ve gelir arttırıcı önlemleri 2018 sonuna kadar devreye almaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu çerçevede bugün ‘Ekonomide Yeni Model’i açıklayacak.

YENİ ekonomi modeline ilişkin çerçeveyi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak. Konuyla ilgili olarak bakanlıktan yapılan açıklamada, şirketlerin ve bankaların kur riski bulunmadığı belirtildi. 2018 yılının geri kalan bölümünde bir süredir üzerinde çalışılan 35 milyar TL tasarruf ve gelir arttırıcı önlemlerin devreye alınacağı dile getirildi.

2019’DA YÜZDE 3-4 BÜYÜME
Açıklamada, bir süredir toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek orta vadeli program (OVP) parametreleri için istişare yapıldığı belirtilirken, bu kapsamda önceki gün de paydaşların ve akademisyenlerin yer aldığı önemli bir çalıştay yapıldığı vurgulandı. OVP kapsamında 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, “Enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti OVP’de detaylı olarak planlanacaktır. Cari açığın ise yüzde 4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir. Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programı, orta vadede devam edecektir. Bütçe açığı ise yüzde 1.5’lar seviyesinde sınırlandırılacak, özellikle altyapı yatırımlarımızda yurtdışı finansman ve yabancı yatırımcı şartıyla ilerlenecektir. Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapıyla, hazine borç çevirme oranları yüzde 100’lerin altına indirilecektir” denildi.

2018 yılının geri kalan bölümünde ise bir süredir üzerinde çalışılan 35 milyar TL tasarruf ve gelir arttırıcı önlemle, faiz dışı fazlanın 5 milyar TL’ye yükseltileceği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: “Yılın bundan sonraki aylarında kredi roll over oranının yüzde 100 olması (yıl sonu iç borç çevirme oranının yüzde 104 olması), bütçe açığının ise yıl başında açıklanan programa paralel olarak yüzde 2’nin altında olması hedeflenmekte. Yıl sonuna kadar, mali politikalarla ilgili aksiyonlarımızla, bu hedefleri gerçekleştirmek temel amacımız olacaktır.”

RAPORLARA İTİBAR EDİN
Türk bankacılık sisteminin sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumda olduğu belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi: “Piyasada bankalarımız ve şirketlerimizle ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine, kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği denetleyici kurumlarımız tarafından da düzenli olarak yayınlanan raporlarda gözükmektedir. Yatırımcılar ve halkımızın bu söylentilerden ziyade gerçek durumu yansıtan raporlara itibar etmesini tavsiye ederiz.”
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enflasyon ve faizin düşüşe geçeceğini söylemişti. Albayrak, “Piyasadaki dalgalanma ve oluşabilecek kırılganlığı azaltma noktasında enflasyonun dizginlenmesi için ciddi bir hedefimiz var” demişti.

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