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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

34 bin yabancıya çalışma izni verildi

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34 bin yabancıya çalışma izni verildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 33 bin 966 yabancıya çalışma izni verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülkelerindeki sıkıntılardan dolayı güvenli liman gördükleri Türkiye'ye gelen binlerce yabancı, geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalışmak istiyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'de yabancı uyruklu kişilere sunulan ikamet izin hizmetlerinden çalışma sebepli ikamet izinlerinin düzenlenmesinde ortak çalışma yürütüyor.

Türkiye'de 2016 yılında geçimlerini sağlamak isteyen 30 bin 838 yabancı çalışma izni başvurusu yaptı. Başvuruyu yapanlardan 14 bin 145 erkek ile 15 bin 877 kadının başvurusu kabul edildi.

Geçen yıl ise çalışma izni başvurusunda bulunan 35 bin 380 yabancıdan 16 bin 627'si erkek, 18 bin 753'ü ise kadınlardan oluştu. Buna göre, erkeklerden 16 bin 378'inin kadınlardan ise 17 bin 588 kişi olmak üzere 33 bin 966 yabancıya çalışma izni verildi.

 25 BİN YABANCIYA İSTİZAN TÜRKİYE VİZESİ VERİLDİ

Türkiye'nin dış temsilcilikleri, Türkiye'ye gelmek için vize başvurusunda bulunan yabancılardan daha detaylı incelemeye tabi tutulması gerekenleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğüyle paylaşıyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ise vize başvurularını değerlendirerek sonuçlandırıyor. Yabancılar hakkında gerekli arşiv ve güvenlik araştırmalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesinin ardından uygun görülen kişilere "Türkiye vizesi" veriliyor.

Çeşitli sebeplerden dolayı 2016'da Türkiye'ye gelmek isteyen 60 bin 125 yabancı istizan vize başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan 23 bin 787 yabancıya kalış, 409 yabancıya ise transit vizesi verildi. Yine aynı yıl 35 bin 395 yabancının kalış, 534 kişinin ise transit vize başvurusu çeşitli sebeplerden dolayı reddedildi.

Geçen yıl 58 bin 880 yabancı istizan vize başvurusunda bulunurken, 24 bin 297 yabancıya kalış, 469 kişiye ise transit vizesi verildi. Bu arada 33 bin 815 yabancının kalış, 299 kişinin ise transit vize başvurusu ise kabul edilmedi.

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