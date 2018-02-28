33 yıllık KDV değişiyor

Geçmiş dönemlere ait birikmiş devreden KDV’ler de iade alınabilecek. 60 milyar lirası belediye ve kamu, 80 milyar lirası da özel sektör olmak üzere yaklaşık 140 milyar liralık KDV alacak stoku bulunuyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarının içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

ESNAFIN ÖDEYECEĞİ KDV’YE 2 AY ERTELEME: İşletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı, aylık KDV dahil hasılatları üzerinden alışları nedeniyle yüklendikleri KDV’nin tutarına bakmaksızın belirlenen bir oranda KDV beyanında bulunacaklar. Küçük işletmelere, aylık tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden 2. ayın sonuna kadar ödeme imkanı getiriliyor.

HAYIRSEVERLERE KDV TEŞVİKİ: Hayırseverler tarafından yaptırılan ve bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci, yetiştirme yurdu, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezlerinin inşa edilmesine ilişkin hayırseverlerce satın alınan mal ve hizmetler KDV’den istisna.

FREESHOP’LARA YERLİ İÇİN İSTİSNA: Gümrüksüz satış mağazalarına ve depolarına yapılan teslimler KDV’den ve ÖTV’den istisna tutulacak.

GRUP ŞİRKETLERİNE BİRLEŞTİRİLMİŞ KDV DÖNEMİ: Birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş KDV beyannamesi verme imkanı getiriliyor.

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATA KDV: Arsasını rsayı müteahhide verenler, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için KDV ödeyecek.

İKİNCİ ELDE KDV MATRAHI: İkinci el araç veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde KDV matrahı, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirleniyor.

YABANCILARA SAĞLIK HİZMETİNDE KDV İSTİSNASI: Yabancılara Türkiye’de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor.

ÜÇ AY İÇİNDE YAPILMAYAN KDV İADESİNE FAİZ ÖDEMESİ GELİYOR: Mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini üç ay içerisinde alabilmelerine, aksi takdirde kendilerine faiz ödenmesine imkan sağlanmaktadır.