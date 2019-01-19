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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

33.7 milyar lira Hazine’ye

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33.7 milyar lira Hazine’ye

Merkez Bankası’nın 3 ay öne çekilen olağanüstü genel kurulu dün yapıldı.

Genel kurulda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Merkez Bankası’nın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kâr üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90’ının avans olarak dağıtılmasına ilişkin önergesi kabul edildi. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada “Genel kurulda kâr payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33.7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır” denildi. Aktarılan tutarın; kamu yatırımı, kamu ödemeleri, piyasaya ödemeler ve KDV iade ödemelerinde kullanılması bekleniyor.

Merkez Bankası’nın dün yapılan olağanüstü genel kurulunda ilk olarak Banka Esas Mukavelesi’nde genel kurul toplantısının her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanabilmesi yönünde değişiklik yapılması ele alındı. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Edip Yılmaz’ın verdiği önergeyle bankanın 2018 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Önerge kabul edildi.

OTOBÜS PARASI DEĞİL

Merkez Bankası D hissedarlarından Adnan Bahar, 37 milyar liralık kârın Hazine’ye devredileceğini hatırlatarak, kendilerine bir belge dağıtılmadığını, verilecek kârın geçmiş dönem kârı olup olmadığını sordu. 37 milyar liranın tamanının Hazine’ye devredilmesi halinde geriye ne kadarın kaldığını soran Bahar, kendilerine verilen temettünün artık İstanbul’dan Ankara’ya otobüsle gelme parası bile etmediği eleştirisini getirdi. Hissedarlardan Ahmet Mirza da kayınpederinin zamanında 100 liraya aldığı hissenin 1 liraya indiği eleştirisini yaptı.

Küçük hissedarlardan gelen eleştiriler üzerine söz alan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, düzenlemenin yeni Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Bakanlığı tebliğine ilişkin olarak yapıldığını belirterek, “Bu çerçevede dağıtımı yapılacak avans oranı ve ilgili gündem maddesine ilişkin görüşmeler genel kurulda müzakere edilmek durumunda. Avansın oranı burada öneriliyor. Avans tutarına ilişkin nihai tespit banka meclisi kararıyla bize sunulacak finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilip karara bağlanmış olacak” dedi. D grubu hissedarların kendilerine kâr payı dağıtımı yapılmasına ilişkin talepleri üzerine Çetinkaya, “Mevcut yasal çerçeveyi yürütmekle mükellefiz. Bu yasal çerçevede yapılabilecek değişiklik elbette müzakere edilebilir. Bu konuda talepler olduğunu biliyoruz, bu talepleri de ilgili makamlarla genel kurul sonrasında elbette paylaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

ZORUNLU KARŞILIK YOK

Yetkililerden alınan bilgiye göre Merkez Bankası’nın genel kurulu da yapılacak.

Öte yandan Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in Geçici 6’ncı maddesi kapsamındaki yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi. Böylece kamunun mevduatı için artık bankalar zorunlu karşılık ayırmayacak.

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