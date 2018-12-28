31 Aralık Pazartesi günü bankalar açık mı?
31 Aralık Pazartesi günü bankalar tatil mi sorusu, nakit ya da farklı işlemi olan birçok kişinin merakla araştırdığı konu oldu. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması ve 31 Aralık tarihinin ise pazartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla o günün tatil olup olmadığını merak eden birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 31 Aralık Pazartesi bankalar çalışıyor mu? İşte, o gün bankaların açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar için bazı bilgiler
31 Aralık Pazartesi günü bankalar açık mı ve çalışıyor mu soruları, gelecek hafta içerisinde işlemi bulunan birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 31 Aralık Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
PAZARTESİ GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
31 Aralık Pazartesi günü, resmi tatil olmaması dolayısıyla piyasa normal işleyişini sürdürecek. 1 Ocak Salı gününün yılbaşı dolayısıyla resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 02 Ocak Çarşamba günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.
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