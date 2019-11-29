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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
HACER BOYACIOĞLU/ANKARA
29.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

305 bin kayıt dışı çalışana ulaşılacak

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
305 bin kayıt dışı çalışana ulaşılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tehdit olarak gördüğü kayıt dışılık için gelecek yıl kapsamlı bir denetim sürecine başlayacak.

Buna göre, 2020 yılında 305 bin kayıt dışı çalışana ulaşılıp, bu kişilerin kayıt içine alınması amaçlanıyor. Söz konusu hedef, 20 Kasım itibariyle açıklanan Sosyal Güvenlik Stratejik Planı’nda (2019-2023) yer aldı. Plana göre, hem kayıt dışı çalışan, hem de kayıt dışı işyerleri için denetimler artırılacak. 2018 yılı sonu itibariyle 22 bin kayıt dışı işyerine ulaşılırken, bu yılın sonunda 44 bin kayıt dışı işyerinin tespit edilmesi hedefleniyor. Bu hedefe ulaşma oranıyla ilgili bir veriye ise, raporda yer verilmiyor. 2020 yılında kayıt dışı olduğu belirlenen işyeri sayısının 67 bine çıkması, 2021 yılı sonunda 91 bine, 2022 yılı sonunda 116 bine, 2023 yılı sonunda da 142 bin işyerine ulaşılması hedefleniyor. Benzer şekilde, tespit edilen kayıt dışı çalışan hedefleri de kademeli olarak artırılıyor. 2018 yılı sonunda 100 bin kayıt dışı çalışana ulaşılırken, bu yılın sonu itibariyle 200 bin çalışana ulaşılması amaçlanıyor. Bu yılki hedeflerin gerçekleşme durumuyla ilgili herhangi bir bilgi de raporda yer almıyor. 2020 yılı sonu itibariyle 305 bin, 2021 yılı sonu itibariyle 415 bin, 2022 yılı sonu itibariyle 530 bin, 2023 yılı sonu itibariyle ise 650 bin kayıt dışı çalışana ulaşılması ve 3 ayda bir denetimlerin raporlanması öngörülüyor.

1 PUAN, 3.3 MİLYAR LİRA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, geçtiğimiz hafta, kayıt dışı istihdamla ilgili bilgi vermişti. Selçuk, “Kayıt dışı istihdamın bir puan düşürülmesi, ülke ekonomisine 1 yılda yaklaşık olarak 3.3 milyar lira katkı sunuyor. Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamda yürütülen çalışmalarla, prime esas kazancı yüzde 20’nin üzerinde azalan sigortalılara her ay bilgilendirme amaçlı SMS gönderimi yapmaktayız. 14 Bakanlık, 3 Kurum/Kuruluş ve tüm Bankalardan olmak üzere 100’den fazla istihdama ilişkin işlem bilgisinin alınması (veri paylaşımı) amacıyla yasal düzenlemeler yaptık. Bu kurumlardan ve bankalardan alınan sigortalılığa ilişkin veriler ile Sosyal Güvenlik Kurumunun veri tabanındaki verilerin çapraz kontrolünü sağlıyoruz” demişti.

3600 EK GÖSTERGE OLUMSUZ ETKİLER

RAPORDA, 3600 ek göstergeye de değinildi ve sıkıntılara dikkat çekildi. Raporda, “Bazı unvanlarda bulunan kamu görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılacağı kamuoyuna duyurulmuş olup, söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde daha önce bu unvanlardan emekliye ayrılanların da aylıklarında güncelleme yapılacağından, aylık bağlama süreleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilecektir. Diğer taraftan, gerek Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları ve Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararları, gerekse toplumdan gelen talepler kapsamında kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi vb. haklarına ilişkin yasal düzenleme yapılması halinde iş yükünün artması nedeniyle aylık bağlama süreleri olumsuz yönde etkilenebilecektir” denildi.

 

 

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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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