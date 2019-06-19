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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

301 günde 500 maden

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
301 günde 500 maden

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yıl 2 bin 19 maden sahasını ihale edecek. İlk çeyrekte 419 sahayı ihale eden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 1 Temmuz’da ise 60 ilde 500 maden sahası için ihale sürecini başlatacak. Bu sahalara ilave olarak yıl sonuna kadar 1100 maden sahasını daha ihaleye çıkarmayı hedefleyen Enerji Bakanlığı, toplamda 2 bin 19 maden sahasını ihaleye çıkarmış olacak.

HER yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) belirlediği hedefler çerçevesinde yapılan maden sahası ihaleleri kapsamında 2017 yılında bin 218, 2018 yılında bin 317 adet, 2019 yılının ilk çeyreğinde ise 2 adedi uç ürün üretim şartlı olmak üzere 419 adet sahanın ihalesi yapıldı. Yüksek katma değer elde edilmesi amacıyla maden sahalarını ihale eden MAPEG, 1 Temmuz itibarıyla de 60 ilde 500 maden sahasını ihaleye çıkaracak. Afyon, Bilecik, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve İstanbul’un da yer aldığı 60 ildeki sahalar için ihale süreci 1 Temmuz itibarıyla başlayacak, 31 Temmuz’da sona erecek. İhaleye çıkarılan illerde 46 maden sahasıyla Sivas birinci sırada yer alırken, Sivas’ı 27 saha ile Antalya, 20 saha ile ise Afyonkarahisar izliyor. 500 maden sahası ihalesinde kömür ve linyit rezervleri başta olmak üzere metalik madenler, feldspat, kaolen gibi endüstriyel madenler, çimento, seramik hammaddeleri, kaynak tuzları kalker (mıcır) ve mermer gibi birçok maden alanı ruhsatlandırılarak. 500 maden sahasının ihalesinin ardından MAPEG, 2019 yılı sonuna kadar bin 100 adet sahanın daha ihale programı kapsamına alınması ile yıl sonuna kadar toplam 2 bin 19 sahayı ihale etmiş olacak.

İHALE KAPALI TEKLİFLE

İllerin sahip olduğu maden potansiyeli dikkate alınarak yılın ikinci çeyreği için hazırlanan ihale listesi, MAPEG resmi web sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süre ile erişime açık tutulacak. Değişik maden gruplarında toplam 500 saha ve 246 bin 256 hektar alanın ihalesi, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak. 60 ili kapsayan ve vatandaş ile şirket taleplerine istinaden hazırlanan listede, 5 farklı grupta bulunan madenler ihale edilecek. Yatırımcılar ihale şartname bedeli olarak 750 lira yatıracak. İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak. İhaleye katılım için müracaat edeceklerin istenilen diğer belgelerle birlikte 15 bin 526 lira tutarındaki işletme ruhsat taban bedelini yatırması gerekecek. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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