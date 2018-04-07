300 milyon TL’lik birleşme

DÜNYA çapında 80 ülkede faaliyet gösteren İngiltere merkezli Hyperion Sigorta Grubu’nun sigorta ve reasürans broker’lığı şirketi Howden, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli sermayeli ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin çoğunluk hisselerini satın aldı. Howden Grubu, ülkemizde en büyük bağımsız sigorta brokerlerinden biri konumunda olan ACP’yi bünyesine katarak, Türkiye’de sigorta broker’lığı sektöründe bugüne kadarki en büyük şirket alımına da imza atmış oldu. Bu satın alma ile Howden Türkiye, prim üretimini 50 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkarardı.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Türkiye’nin sigortacılık sektöründe çok büyük fırsatlar barındırdığını anlatan Atınç Yılmaz, şöyle konuştu: “Grup olarak, yüksek büyüme potansiyeli olan dinamik ekonomilere yatırım yapmaya önem veriyoruz. Yükselen pazarlar içinde de seçiciyiz. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi içinde 40 milyar TL’lik sigorta prim üretimi ile en büyük sigorta pazarı konumunda. Bu açıdan yatırım listemizin ilk sırasında ve bizim için de son derece stratejik bir öneme sahip. Ülkemizde brokerlik sektörünün en etkin oyuncularından biri olan ACP’nin çoğunluk hissesini satın almamız, bölgede kararlı büyüme stratejimizin bir göstergesi ve ilk adımıdır.

Satın almanın Türkiye ve bölge açısından çok önemli olduğunu anlatan Atınç Yılmaz, “ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği bugüne kadar Türkiye’nin birçok noktasına yayılmayı başarmış önemli şirketlerden biri konumunda. Özellikle teknoloji ve dijitalleşme alanında yaptığı farklı çalışmalarla öne çıkıyor. Biz de bu alandaki güçlü performansı ilerletmek istiyoruz. Mevcut çalışma alanlarına ilave olarak enerji, alt-yapı, inşaat ve özel riskler projelerinde çalışmaları büyütmek içine limizden geleni yapacağız” diye konuştu.

KURUMSAL MÜŞTERİ

Hyperion Sigorta Grubu ve bu grubun bir parçası olarak Howden’ın İngiltere’de bulunan en büyük sigorta borsası Llyod’sun en büyük prim üreticisi konumunda olduğunu anlatan Yılmaz, “Howden’ın uluslararası piyasada sahip olduğu güçle, etkileyici büyüme performansı, nitelikli yönetim-çalışan takımı ve yüksek müşteri odaklı hizmet prensibiyle hizmet veren ACP’nin yerel bilgi birikimi buluştu. 1000’i aşkın kurumsal ve 150 binden fazla bireysel müşteriye hizmet veren, toplam risk büyüklüğü 25 milyar doları aşan portföy havuzunu yöneten ACP, özellikle sağlık sigortalarında Türkiye’nin en büyük brokeri olup, prim üretiminde ilk 5 sigorta şirketi arasına girebilecek büyüklükte. Bu satın almanın, Türkiye ve TMEA bölgesindeki büyümemize hız katacağına inanıyoruz. Yatırım iştahımız devam ediyor, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki diğer fırsatlarla ilgilenmeye devam edeceğiz” dedi.

ÇOK ÖNEMLİ KATKI YAPACAK

ACP hissedarları adına bir açıklama yapan ACP İcra Kurulu Başkanı Cem Pekkutlucan ise değerlendirmesinde, böylesine önemli bir global sigortacılık markasının bir parçası olmaktan duydukları heyecanı dile getirerek Howden’ın uluslararası tecrübesinin mevcut sektör bilgi birikimlerine önemli katkısının olacağını belirtti.