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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun Kuburlu
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

300 milyon liralık kombine kart

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
300 milyon liralık kombine kart

Süper Lig’de toplam 163 bin adet kombine kart satıldı. Kulüplerin bu alandaki geliri 300 milyon liraya ulaştı. En çok kart satan takım 30 bin barajını aşan Galatasaray olurken, Trabzonspor 3’üncülük koltuğuna oturdu.

Süper Lig’de en çok kombine kart satışı yapan 5 takım sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Konyaspor oldu. Galatasaray 35 bin 341 adetlik satış ile 30 bin barajını geçen tek takım olmayı başardı. 2’nci sırada ise Fenerbahçe yer aldı. Kulüp 28 bin 512 adet kombine kart sattı. 3’üncü sırada yer alan Trabzonspor ise 22 bin 781 adetlik kart satışına ulaştı. Beşiktaş bu sezon toplam 22 bin 63 adet kombine kart satarak bu alanda 4’üncü oldu. En çok kombine kart satan 5’inci takım Konyaspor ise 15 bin 795 adetlik rakama ulaştı.

Toplam 163 bin adet kombine kartın satıldığı Süper Lig’de bu alanda 300 milyon liralık ciro elde edildi. 20 bin adetlik barajı 4 takım geçerken, 30 binden fazla kombine kart satan tek takım da Galatasaray oldu. Kombine kart satış rakamlarında ise VIP ve loca rakamları yer almıyor. Bu koltukların satışlarını kulüpler kendileri yapıyor. Bu alandaki gelir kalemlerini ise kulüplerin önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

KOMBİNE KART FİYATLARI

Birçok takımın taraftarlarının ise kombine kart fiyatlarındaki artışı eleştirdiği gözlendi. Bu takımların başında da Ankaragücü ve Denizlispor taraftarları geldi. Birçok Anadolu kulübünde kombine kart fiyatlarında yüzde 90’a yakın fiyat artışları yaşandı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ise kombine kart fiyatlarındaki artış yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişiyor. 4 büyüklerde en az zammı Beşiktaş yaptı. Siyah-beyazlıların kombine kart fiyatları yüzde 5 ile yüzde 7 arasında değişiyor. Trabzonspor’da bu oran ise yüzde 33 ile 40 arasında. Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek olan Galatasaray kombine kartlara yüzde 13 zam yaparken, Fenerbahçe’nin ise kart fiyatlarını yüzde 15 ile 17 arasında arttırdığı gözlendi. 

300 milyon liralık kombine kart

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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