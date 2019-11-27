300 milyon Euro yatırım yolda

Kalyon Holding’in gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımı olan İstanbul Üsküdar’daki ‘Nevbahar Üsküdar’ projesinin satış ofisinde gazetecilerle bir araya gelen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, sektördeki gelişmeleri ve yeni projelerini anlattı.

HAVALİMANINA KOMŞU

Nevbahar Üsküdar’ın, tarihi ilçenin merkezinde yer aldığını belirten Mehmet Kalyoncu projeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. Kalyoncu,“Ciddi bir hareketlilik görüyoruz. Satış ofisimizde yoğunluk arttı. Projemizin lansmanına çıkalı henüz iki ay oldu. Şu an konut tarafındaki satış önümüzdeki günler için ciddi moral veriyor. 2019 yıl sonu hedefimiz projemizin yüzde 40’ını satarak yılı kapatmak. 2020’de ise projedeki tüm konutların satışını tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Kalyon Holding’in, Kalyon Gayrimenkul markası altında gayrimenkul sektörüne yatırım yapmaya devam edeceğini belirten Kalyoncu, 3 yılda 300 milyon Euro yatırım yapacakları açıkladı. Yeni projelerinin İstanbul Havalimanı yakınında olacağını belirten Mehmet Kalyoncu “Bir konut projemiz, bir de eğitim ve eğlencenin bir arada olduğu bir yaşam merkezi projemiz olacak. Yaşam merkezi projemizle İstanbul turizmine katkı sağlayacağız” dedi.

AVM DEĞİL ÇARŞI

Satışların sürdüğü ‘Nevbahar Üsküdar’ projesinde 4 blokta 169 daire yer aldığını belirten Kalyoncu, projede farklı büyüklüklerde 138 mağazanın olduğu, ‘Nev Çarşı’ isimli bir alışveriş, eğlence ve yaşam alanı da yer alacağını ifade etti. Projelerinde, alışveriş merkezi değil çarşı olduğuna vurgu yapan Mehmet Kalyoncu, “Üsküdar’ın bir çarşı geleneği var. Aslında bütün İstanbullular AVM’ye gidiyor, vakit geçiriyor. Ama kiminle konuşsak yeni bir AVM söylemi pek sıcak gelmiyordu. O yüzden biz Üsküdar’ın çarşı geleneğini, günümüzün ihtiyaçları ile buluşturan bir kurgu yapmak istedik. İsmine de Nev Çarşı dedik. Burada hem bildiğimiz zincir perakende üniteleri var hem de proje özelinde geliştirilmiş birtakım kurgularımız mevcut. Bunlardan biri Cocoon ismini verdiğimiz, toplamda bin metrekarelik büyüklüğe sahip bir merkez. Çocukların aileleri ile birlikte oynayarak öğrenebilecekleri bir oyun eğitim merkezi. Nev Çarşı’da ayrıca kamuya açık bir kütüphane ve sanat galerisi de olacak” şeklinde konuştu. Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ ise, Nev Çarşı’nın konut teslimlerinden daha önce, 2020’nin mart ayında açılacağını, mağaza kiralamalarının yüzde 70’lere ulaştığını dile getirdi.

0.49 FAİZ İMKâNI

Projedeki konutların Eylül 2020’de teslim edileceğini belirten Kalyoncu, yabancılara da satış yaptıklarını ifade etti. Kalyoncu, “Yabancıya konut satışı deyince Türk insanının gözünün önüne hemen Ortadoğulu alıcı geliyor. Bizde sadece Arap değil, İtalyan, Çinli ve Rus alıcılarımız var. Özellikle İstanbul’da yaşayan yabancı çalışanlardan talepler alıyoruz” dedi. Ödeme seçenekleri konusunda bilgi veren Kalyon Gayrimenkul Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Öztürk ise, “Yüzde 30 peşinat verip kalan kısmı, şirket bünyesinde taksitle ödemek isteyenler için, teslime kadar hiçbir ödeme talep edilmeden yüzde 0.49’luk vade oranıyla taksitlendiriyoruz. Üstelik taksit ödemelerini de konut teslimlerinden hemen sonra başlatıyoruz. Bunun yanında projeye özel, yüzde 10 peşinat ödeyerek, daha uzun taksit isteyenler için de banka kredileri kullanılabiliyor” diye konuştu.

EV ALMANIN TAM ZAMANI

KONUT kredi faizlerinin düşmesiyle piyasanın hareketlendiğini söyleyen Mehmet Kalyoncu, “Tüketici güveni artarken, gündemde sektöre karşı algının da olumlu anlamda geliştiğini görüyoruz. Yıl bitmeden bu güvenin daha hızlı alıma yöneldiğini göreceğiz. Fiyat artışı nispeten yavaş olduğu için, konuttaki cazibe zirveye ulaşmış durumda. İnşaat maliyetleri arttı ama fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı. Fiyatlar eninde sonunda artacak, artmak zorunda. Bu sebeple ev almanın tam vakti olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.