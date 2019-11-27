300 milyon Euro yatırım yolda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri300 milyon Euro yatırım yolda
GeriEkonomi 300 milyon Euro yatırım yolda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

300 milyon Euro yatırım yolda

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
300 milyon Euro yatırım yolda

45 yıllık altyapı ve üstyapı tecrübesini gayrimenkul sektörüne taşıyan Kalyon Holding yeni yatırımlar için çalışmalarını hızlandırdı.

Kalyon Holding’in gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımı olan İstanbul Üsküdar’daki ‘Nevbahar Üsküdar’ projesinin satış ofisinde gazetecilerle bir araya gelen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, sektördeki gelişmeleri ve yeni projelerini anlattı.

HAVALİMANINA KOMŞU

Nevbahar Üsküdar’ın, tarihi ilçenin merkezinde yer aldığını belirten Mehmet Kalyoncu projeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. Kalyoncu,“Ciddi bir hareketlilik görüyoruz. Satış ofisimizde yoğunluk arttı. Projemizin lansmanına çıkalı henüz iki ay oldu. Şu an konut tarafındaki satış önümüzdeki günler için ciddi moral veriyor. 2019 yıl sonu hedefimiz projemizin yüzde 40’ını satarak yılı kapatmak. 2020’de ise projedeki tüm konutların satışını tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Kalyon Holding’in, Kalyon Gayrimenkul markası altında gayrimenkul sektörüne yatırım yapmaya devam edeceğini belirten Kalyoncu, 3 yılda 300 milyon Euro yatırım yapacakları açıkladı. Yeni projelerinin İstanbul Havalimanı yakınında olacağını belirten Mehmet Kalyoncu “Bir konut projemiz, bir de eğitim ve eğlencenin bir arada olduğu bir yaşam merkezi projemiz olacak. Yaşam merkezi projemizle İstanbul turizmine katkı sağlayacağız” dedi.

AVM DEĞİL ÇARŞI

Satışların sürdüğü ‘Nevbahar Üsküdar’ projesinde 4 blokta 169 daire yer aldığını belirten Kalyoncu, projede farklı büyüklüklerde 138 mağazanın olduğu, ‘Nev Çarşı’ isimli bir alışveriş, eğlence ve yaşam alanı da yer alacağını ifade etti. Projelerinde, alışveriş merkezi değil çarşı olduğuna vurgu yapan Mehmet Kalyoncu, “Üsküdar’ın bir çarşı geleneği var. Aslında bütün İstanbullular AVM’ye gidiyor, vakit geçiriyor. Ama kiminle konuşsak yeni bir AVM söylemi pek sıcak gelmiyordu. O yüzden biz Üsküdar’ın çarşı geleneğini, günümüzün ihtiyaçları ile buluşturan bir kurgu yapmak istedik. İsmine de Nev Çarşı dedik. Burada hem bildiğimiz zincir perakende üniteleri var hem de proje özelinde geliştirilmiş birtakım kurgularımız mevcut. Bunlardan biri Cocoon ismini verdiğimiz, toplamda bin metrekarelik büyüklüğe sahip bir merkez. Çocukların aileleri ile birlikte oynayarak öğrenebilecekleri bir oyun eğitim merkezi. Nev Çarşı’da ayrıca kamuya açık bir kütüphane ve sanat galerisi de olacak” şeklinde konuştu. Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ ise, Nev Çarşı’nın konut teslimlerinden daha önce, 2020’nin mart ayında açılacağını, mağaza kiralamalarının yüzde 70’lere ulaştığını dile getirdi.

0.49 FAİZ İMKâNI

Projedeki konutların Eylül 2020’de teslim edileceğini belirten Kalyoncu, yabancılara da satış yaptıklarını ifade etti. Kalyoncu, “Yabancıya konut satışı deyince Türk insanının gözünün önüne hemen Ortadoğulu alıcı geliyor. Bizde sadece Arap değil, İtalyan, Çinli ve Rus alıcılarımız var. Özellikle İstanbul’da yaşayan yabancı çalışanlardan talepler alıyoruz” dedi. Ödeme seçenekleri konusunda bilgi veren Kalyon Gayrimenkul Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Öztürk ise, “Yüzde 30 peşinat verip kalan kısmı, şirket bünyesinde taksitle ödemek isteyenler için, teslime kadar hiçbir ödeme talep edilmeden yüzde 0.49’luk vade oranıyla taksitlendiriyoruz. Üstelik taksit ödemelerini de konut teslimlerinden hemen sonra başlatıyoruz. Bunun yanında projeye özel, yüzde 10 peşinat ödeyerek, daha uzun taksit isteyenler için de banka kredileri kullanılabiliyor” diye konuştu.

 

EV ALMANIN TAM ZAMANI

KONUT kredi faizlerinin düşmesiyle piyasanın hareketlendiğini  söyleyen Mehmet Kalyoncu, “Tüketici güveni artarken, gündemde sektöre karşı algının da olumlu anlamda geliştiğini görüyoruz. Yıl bitmeden bu güvenin daha hızlı alıma yöneldiğini göreceğiz. Fiyat artışı nispeten yavaş olduğu için, konuttaki cazibe zirveye ulaşmış durumda. İnşaat maliyetleri arttı ama fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı. Fiyatlar eninde sonunda artacak, artmak zorunda. Bu sebeple ev almanın tam vakti olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

 

False
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle