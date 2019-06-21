300 milyar dolarla bir yılın zirvesinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri300 milyar dolarla bir yılın zirvesinde
GeriEkonomi 300 milyar dolarla bir yılın zirvesinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
21.06.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

300 milyar dolarla bir yılın zirvesinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
300 milyar dolarla bir yılın zirvesinde

Kripto para birimleri piyasalarındaki artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi Haziran 2018'den bu yana ilk kez 300 milyar doların üzerine çıktı.

Facebook'un kripto para birimi Libra'nın tanıtılması, ABD Merkez Bankasının (Fed) Temmuzda faiz indirimine gidebileceği beklentileri ve ABD-İran gerilimlerinin ardından piyasada görülen yukarı yönlü eğilimle Bitcoin, TSİ 13:43'te 9,809 dolarla yılın en yüksek düzeyini gördü. Bitcoin fiyatındaki söz konusu düzey en son Mart 2018'de görülürken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.03 artışla 9,807 dolardan işlem gördü ve 174 milyar 321 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,273 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 71'i yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 30.35 ile 74'üncü sıradaki Egretia öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 8.34 artışla en çok Ethereum yükseldi.

Bitcoin’deki artışın etkisiyle piyasada görülen yukarı yönlü eğilimin ardından piyasa hacmi 10 Haziran 2018'den bu yana ilk kez 300 milyar doların üzerine yükseldi ve son 24 saatte 16 milyar dolara denk gelen yüzde 5.5 artışla 302 milyar 469 milyon dolara ulaştı. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 66 milyar 304 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 6.03

Ethereum yüzde 8.34

Ripple yüzde 4.06

Litecoin yüzde 3.70

Bitcoin Cash yüzde 7.14

EOS yüzde 5.04

Binance Coin yüzde 6.89

Bitcoin SV yüzde 4.67

Tether yüzde 0.37

Stellar yüzde 2.76 yükseldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı
1.950 futbol sahası büyüklüğünde... Dev proje bu yıl bitiyor
Kentsel dönüşüm için yeni yönetmelik! Her müteahhit iş yapamayacak
Dağ köyünün yüzünü güldürdü... Dönümden 80 bin lira kazanıyorlar