300 koyun proje başvuruları başladı | TİGEM 300 koyun projesi başvuru şartları

300 koyun projesi için başvurular, 21 Şubat Çarşamba günü açılan ekran üzerinden alınmaya başlandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla gerçekleştirilen başvurularda proje şartları da kısa bir sunum halinde üreticilere sunuldu. İşte, hayvancılıkla uğraşan ve bazı imkanlara sahip olup da uğraşmak isteyen vatandaşların araştırdığı 300 koyun projesi başvuru kılavuzu hakkında detaylı bilgiler

SİSTEM YOĞUNLUK NEDENİYLE YAVAŞLADI

Başvuru ekranının erişime açıldığı bilgisinin duyurulmasıyla birlikte TİGEM'in internet sitesinde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Sisteme kayıt olmak isteyen üreticiler ve üretici adayları, yeni yetiştirici kaydı için harekete geçti ancak sistemde kayıtlar, yoğunluk nedeniyle geç alınabildi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

1-TİGEM internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular, aşırı yoğunluk nedeniyle gecikmelerle gerçekleşebiliyor. Başvuru için öncelikle;

2-Sayfanın altında bulunan başvuru linkine tıklayınız.

3-Açılan "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" sayfası üzerinden "Yeni Yetiştirici Kaydı" butonuna tıklayınız.

4-Bu aşamada sizden talep edilen TC Kimlik Numarası gibi detayları kutucuklara giriniz.

5-Üyelik işlemini tamamladıktan sonra sistemin yönlendirdiği sayfa üzerinden TC Kimlik No ve kaydolurken belirlediğiniz şifrenizi ekrana girip girişinizi gerçekleştiriniz.

6-Sisteme girişinizi yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Yeni Başvuru" alanına tıklayınız. Bu ekran, sizin kaydolurken verdiğiniz mail adresinizi doğrulamak içindir. Mail gönder butonuna tıkladıktan sonra mail kutunuza gelecek olan güvenlik kodunu, ekrandaki alana girmeniz gerekmektedir.

7-Güvenlik kodunuzu onayladıktan sonra ekrandaki "SGK Durumu, Eğitim Durumu, Bitirdiği Kurs, Hane Halkı Sayısı, Askerlik Durumu, Diploma Ana Bilim Dalı" alanlarını doğruca doldurmanız gerekmektedir.

8- Bir sonraki aşamada ise projenin uygulanacağı il ve sahip olduğunuz taşınmazlar, hayvanlar hakkında bilgi vermeniz istenecektir.

9- Son olarak ise sizden istenen evrak listesini, ilgili birimlere teslim etmek üzere ekranda görebileceksiniz

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ





BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

TİGEM tarafından sözleşme imzalanacak yetiştiricilere satılacak 300 başa kadar küçükbaş hayvan için başvurular başladı. Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi kapsamında doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve taban alım fiyatı önceden belirlenecek. Üretilecek tüy ve süt yetiştiricinin olacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) sözleşme imzalanacak yetiştiricilere satılacak 300 başa kadar küçükbaş hayvan için başvurular başladı.



AA muhabirinin, TİGEM'den edindiği bilgilere göre, koyun sayısının artmamasının et üretimini olumsuz etkilemesinden dolayı Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi'yle sözleşmeli üretim modeli geliştirildi.

Bu modelle köylerde, atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak, koyun barınaklarının tam kapasite kullanımını sağlanmak, ülkede koyun varlığını artırmak, kırsalda koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmak amaçlandı.

TİGEM, proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak. Kurumca, bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verilecek. Doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve taban alım fiyatı önceden belirlenecek. Söz konusu hayvanların alımı için başvurular, TİGEM'in internet sitesinden (www.tigem.gov.tr) alınmaya başlandı.

Projeye göre, üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedeli avans olarak verilecek. Sözleşme imzalanacak yetiştiricilere kendi işletmelerinde TİGEM tarafından eğitim imkanı sağlanacak. Sütten kesimi müteakip kuzular alınacak, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek. Üretilecek tüy ve süt yetiştiricinin olacak. Üreticilerin bu hayvanlar için yaptıracağı TARSİM sigortası da ücretsiz olacak ve Bakanlık tarafından desteklenecek.

Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvanın verileceği projeyle 500 bin baş anaç küçükbaş hayvan temin edilmesi planlanıyor.

Projeyle 8. yılın sonunda dişi sayısının toplam 5 milyon başa ulaşması ve yaklaşık 3 milyon 250 bin baş erkek kesimiyle 52 bin 300 ton et üretimi hedefleniyor.

ÜRETİCİ SEÇİMİ KRİTERLERİ

Proje için başvuran üreticiler değerlendirilirken; "Üretim yapacağı yerin mera alanı, kaba yem üretebilirliği, hayvan varlığı, cinsiyet ve yaşı, hayvan barınağına sahip olması, halen hayvancılıkla uğraşıyor olması" kriterleri göz önünde bulundurulacak.