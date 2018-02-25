TİGEM 300 koyun projesiyle ilgili yeni açıklama: bin 667 kişi yararlanabilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 300 koyun projesini değerlendiren Gözet, şu açıklamayı yaptı:

1667 KİŞİ YARARLANACAK

“Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi ilk başta bakıldığı anda vatandaşa, köylüye çok cazip geldi. Toplumda bir heyacan uyandırdı. Köyde, kentte yaşayan herkeste bir anda kendisine devlet tarafından bedava 300 koyun verilecekmiş gibi anlaşıldı. Fakat yetkili makamlar detayları açıklayınca gerçekler ortaya çıktı. Proje kapsamında 500 bin koyun verileceği açıklandığına göre, 300 koyun projesinden sadece 1667 kişi yararlanabilecek. Ayrıca Ziraat Bankası üzerinden verilecek bu destek için tarlalar, bağlar, bahçeler ipotek olarak gösterilecek. Fakat burada şu destekler de önemli, üreticiye sigorta yapılacak, kuzu alım garantisi verilecek, yetiştirme için bakım ücreti parası ödenecek. Bunlar üreticiyi motive etmek ve başarılı olabilmesi sağlanan güzel imkanlardır.

Proje kapsamında alınacak 300 koyuna bakmak, beslemek onları sağlıklı bir şekilde yavrulatıp kuzu almak kolay bir iş değildir. Örneğin bahar geliyor, aylarca ahırda tuttuğunuz koyunları bir anda meraya bilinçsizce saldığınızda hayvanlarınız bir anda çayır tetanisi hastalığına yakalanabilirler.

İKİ BÖLGE ÖNCELİKLİ OLSUN

Duyulduğu günden beri binlerce insan proje ile ilgili detaylara ulaşmaya çalışıyor, Türkiye’nin dört bir yanından başvurular devam ediyor. Fakat burada bakanlık tarım ve hayvancılıkta kalkındırılması gereken illere öncelik vermesi gerekir. Örneğin Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi, bu projede ayrıcalıklı olmalıdır. Çünkü koyun yetiştiriciliği için elverişli meralar, alanlar vardır ve bu iki bölge uzun süredir hayvancılıktan uzaklaşmıştır. Verilecek destekler ile İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerini yeniden canlandırabiliriz.”

FAKIBABA'DAN AÇIKLAMA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "300 koyun" projesine açıklık getirdi. Fakıbaba, "Bir yanlış anlaşılma oldu 'sanki herkese dağıtacağız gibi'. Hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak, aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var, biz bunu 300'e tamamlayacağız, 50 tane vardır biz bunu da 300'e tamamlayacağız" diye konuştu.