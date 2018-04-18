300 koyun başvuru sonuçları açıklandı! Sonuçlar oradan öğrenilecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerEkonomi Haberleri300 koyun başvuru sonuçları açıklandı! Sonuçlar oradan öğrenilecek
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Ekonomi
18.04.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

300 koyun başvuru sonuçları açıklandı! Sonuçlar oradan öğrenilecek

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300 koyun başvuru sonuçları açıklandı! Sonuçlar oradan öğrenilecek

300 koyun başvuru sonuçları, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından açıklandı. Binlerce kişinin destekten yararlanabilmek için başvuruda bulunduğu 300 koyun başvuru sonuçları, TİGEM'in değerlendirmesinin ardından yayımlandı. Peki, 300 koyun başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, vatandaşların merak ettiği sonuçları ve detaylı bilgiler

300 koyun başvuru sonuçları, destekten yararlanmak için başvuruda bulunan binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. TİGEM'in garantörlüğünde geliştirilen 300 koyun projesi için sonuçları, 17 Nisan tarihinde açıklandı. İşte, 300 koyun başvuru sonuçları hakkında TİGEM'in verdiği bilgiler;

"Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi (300 Koyun) kapsamında TİGEM tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda oluşan listeler Üreticilerimizin bağlı bulunduğu İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilmiştir. Ayrıca bu listede ismi yer alan üreticilerimizin e posta adreslerine ve telefonlarına bilgi mesajları iletilmiştir.

Bilgi mesajı gelen üreticilerimizin, aşağıdaki belgeleri başvuru yaptığı İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine en geç 24.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur."

Başvuru Sahibinden İstenen Belgeler:

1- Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi Başvuru Dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı örneği,

3- Varsa Tarım ve hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair anlar için diploma sureti,

4- Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,

5- Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise onaylı belge,

6- Kredi sözleşmesin imzalanma tarihi itibariyle ile mülkiyeti başkasına ait veya Üretici/Üreticilerin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlardan kredi vadesi sonuna kadar Proje kapsamında kullanılacağına dair noter onaylı muvafakatnameyi,

7- Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi,

8- Kiralık ve hisseli araziler/barınaklar ile ilgili tapu kayıtları

9- Sözleşme imzalanacak Üretici/Üreticiler ait İşletme Tescil Belgesi,

10- Sözleşme imzalanacak Üretici/Üreticiler ait İşletme Kapasite Raporu.

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