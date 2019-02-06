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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.02.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum: Hiçbir konut yarım kalmayacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm sisteminde değişikliğe gidileceğini ve hiçbir konutun inşaatının yarım kalmayacağını söyledi.

Kurum, her yıl 300 bin konutu dönüştürme hedeflerinin olduğunu belirtti.

Kurum sözlerine şöyle devam etti: 

Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör yapacak. Hedef, kentsel dönüşümü 20 yılda tamamlamak. Kentsel dönüşümde yeni dönem 7 temel hedef üstüne inşa edildi. Afet risklerinin bertaraf edilmesi, çevresel, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, yatay mimarinin esas alınması, engelli dostu şehirler kurulması, yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil olarak paylaştırılması temel hedefler arasında.

HER KENTE DÖNÜŞÜM ANAYASASI

Her kente özel kentsel dönüşüm anayasası geliyor. Her belediye kendi il ve ilçesi için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacak. Sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek. Kentsel dönüşüm alanları ilan edilmeden önce vatandaşlardan talep toplanacak.

HİÇBİR KONUT YARIM KALMAYACAK

Hiçbir konut yarım kalmayacak. Bu amaçla kentsel dönüşüme dahil olacak müteahhitlere kriter gelecek. Maketten veya temelden konut satışı bitecek.

YATAY MİMARİ ESAS ALINACAK

İnşaatlarda yüksek katlı binalar yerine yatay mimari hakim olacak. Parsel bazlı değil, alan bazlı dönüşüm olacak. Hak sahiplerinin tam katılımı sağlanacak. Bundan sonra ihtiyaç kadar konut üretilecek. Belirlenen tasarım ilkeleri dışında hiçbir proje yapılmayacak. Kentsel dönüşüm uygulama takvimi yani başlangıç ve bitiş tarihleri belli olacak. Kentsel dönüşüm ne zaman başlayacak, kim yapacak ve hangi tarihte neticelenecek soruları tarihe karışmış olacak. Şayet bir yerde dönüşüm yapacaksanız halkın tüm paydaşlarını gözetmek zorundasınız. Bu sebepten kentsel dönmüşüm alanlarını ilan edilmeden önce vatandaşlarımızın talepleri toplanacak. Yüz yüze görüşmeler sağlanacak. Toplumsal yapı analizi ayrıntılarıyla ortaya konulacak.

MÜTEAHHİTLER SINIFLANDIRILDI

Belli kriterlere sahip müteahhitler kentsel dönüşüm yapabilecekler. Müteahhit sınıflandırması yaptık. İnşaatın ilerleme seviyesine göre bakanlık tarafından satışlara izin verilecek. Ne kadar inşaat yaptıysa o kadar satış yapacak. 

MÜTEAHHİTLERE TEMİNAT ŞARTI

Yatırımcılarımız yatırım bedelinin yüzde 10'unu teminat olarak getirmek zorundalar. 

KENTSEL DÖNÜŞÜME KREDİ

25 bin nüfusun üstündeki yerlerde de İlbank kredi verebilecek.

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