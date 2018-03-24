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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - Hacer BOYACIOĞLU/ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ
24.03.2018 - 21:23, Son Güncelleme:

‘300 bin dolara vatandaşlık’

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‘300 bin dolara vatandaşlık’

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde düzenlenen “Gayrimenkulün Geleceği” panelinde sektörün önde gelen oyuncuları taleplerini dile getirdi. Sektör temsilcileri 1 milyon dolarlık konut alımında yabancılara tanınan vatandaşlık hakkı için de hükümetin bir çalışma içerisinde olduğunu anlattı. Buna göre yabancıların 300 bin dolarlık konut alımında vatandaşlık hakkı tanınacak.

CAPITAL ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen “Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününe ‘Gayrimenkulün geleceği’ damga vurdu. Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü’nün moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz konuştu. Yabancıya konut satışının 2017’de 5 milyar dolar seviyesine ulaştığını anlatan sektör temsilcileri bunu 20 milyar dolara çıkarmak için yapılması gerekenleri anlattı. 1 milyon dolarlık konut alımında yabancıların vatandaşlık alabildiğine dikkat çeken sektör temsilcileri bunun 300 bin dolara indirilmesi için çalışmaların başladığını anlattı.

2023 HEDEFLERİ ÖNEMLİ

Mütekabiliyet yasasının önemine dikkat çeken GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin “Rakam konusunda beklentimiz var. Bunun 300 bin dolarlar seviyesine inmesi daha doğru olur. Yabancıya konut satışında tapuda işlemlerin hızlanması lazım. Mülteciler ile aynı ortamda işlem yapılan bir süreç bu. 2023 hedefleri açısından sektörün üzerine düşen çok büyük görevler var. Teşvikler konusunda üzerinde çalışmakta fayda var. En önemlisi ayrı bir tahkim ve hukuk yapısı olmalı. Bunda da yabancıların ilgisini çekebiliriz. Hızlı işleyen bir tahkim mekanizması onları çekebilir” dedi. Mega projelere de değinen Yetgin, Kanal İstanbul projesinin GYO’ların, büyük geliştiricilerin dahil olduğu büyük bir konsorsiyumla hayata geçebileceğini ekledi.

TANITIM FONU ÖNERİSİ

Türkiye’nin OECD ülkelerinde konut satışı bakımından ABD’den sonra ikinci konumda olduğuna dikkat çeken Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, şöyle konuştu: “Dünyada ikamesi olmayan bir ürün üretiyoruz. Konut talebinde düşüş olmuyor. Sektörde yaşamsal dinamiklerin değişimi ile çok alakalı bir değişim var. Türkiye’de gayrimenkulün kalite ve tasarımı açısından çok ilerideyiz. Konutlar hiç değişmiyor. Sanayi devrimi yaşamadı bu sektör. Birçok sektörde ihracatın çoğu ithalata dayalı. Bizde yüzde 80’i yurtiçi kaynaklarla yapılıyor. Bu çok önemli bir veri.” Bugün yabancıya konut satışında Amerika, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerin çok büyük rakamlara ulaştığını dile getiren DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bu alanda yapılması gerekenleri şöyle özetledi: “2017’de 5 milyar dolarlık mal sattık yurtdışına. Bu rakam sadece Londra’da 48 milyar dolar. İspanya’da 25 milyar dolar. Biz bu coğrafyayı yeterince satamıyoruz. Ülkedeki tüm paydaşların ve sektördeki öncü 20-30 firmanın bir araya gelmesiyle fon oluşturup tanıtım yapabiliriz. Koylarımızı, Boğaz’ı filmlerin içine koyabilsek, hem turizmi hem de konut satışını patlatırız. 20 milyar dolarlara ulaşabiliriz.” Gayrimenkul sektörüne çok fazla oyuncu girmesini de eleştiren Yılmaz, “Kalıcı olacaklarsa bu alana girmelerinde fayda var. Ama giriş çıkışlar sektöre zarar veriyor. Algımız bozuluyor” dedi.

 

SAT-YAP MODELİNDEN ÇIKILMALI

 

TORUNLAR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, “Eskiden ‘gayrimenkul deyince başımızı sokacak bir ev olsun, kira getirisi olan bir mülk olsun’ diye bakılırdı. Gayrimenkul kavramı değişti ve gelişti. Üreten ve istihdam sağlayan bir sektör oldu. Türkiye’nin lokomotif bir sektörü oldu artık. 200’e varan yan sektörü destekliyor. 2 milyonu aşkın istihdam var. Bu anlamda kurumsallaşmamız gerekiyor. Sektörün sat-yap modelinden çıkıp daha uzun vadeli finansman imkanlarıyla projeler geliştirmesi lazım. Yeni enstrümanlar geliştirerek, belki ortaklıklar oluşturarak, yeni gayrimenkul sertifikalarıyla gayrimenkul sektörüne uzun vadeli finansman imkanları bulmak gerekiyor” diye konuştu. Konut sektörünün Türk ekonomisinden daha hızlı büyüdüğüne dikkat çeken DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, “2000’li yıllarda kooperatiflerle yürüyen sektör, bugün 5 bin konutluk projeler yapmaya başladı. 2017 yılında ise rekor yılı oldu. 1.4 milyon adetlik konut satışına ulaşıldı. 650 bin adeti 1’inci el konutlar olarak gerçekleşti. Faiz oranlarının yükselmesine rağmen 2017 yılı rekor yılıydı. Her yıl rekor beklemek haksızlık olur. Finansman modeli çok önemli. Bugün A ve B gelir grubuna hitap etmemizden dolayı, C ve D gelir grubuna hitap edemiyoruz. Katma değer üretecek farklı şeyler yapmalıyız. Formüller üretmeliyiz” diye konuştu.

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