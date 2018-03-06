30 yılda ciroda 1 milyar liraya dayandı hedefine gelişmiş ülkeleri koydu

Şölen, Türkiye'nin çikolata ve çikolatalı ürünler sektöründe en önemli ihracatçılarından biri konumunda. Geçen yıl, 600 milyon liralık yatırım sonrası devreye alınan Gaziantep'teki fabrika ile birlikte şirketin sahip olduğu üretim tesisi sayısı 4 oldu.



1970'li yılların sonunda Sivas'tan Gaziantep'e göç eden ailenin 30 yıl kadar önce temelini attığı Şölen geçen yılı 850 milyon TL ciro ile kapattı.

İnternet medyası ekonomi editörleri ile bir araya geldiği sohbet toplantısında şirketin son yatırımları ve yeni dönem planlarını anlatan Şölen CEO’su Elif Çoban, endüstri 4.0'ın pahalı bir yatırım olduğunu ve her üretim faaliyeti için gerekli olmadığının altını çizdi.

KAPASİTE ÇOK ARTTI

Çoban açıklamasının devamında "Biz dünyada 100'den fazla ülkeye farklı rakamlarda ihracat yapıyoruz. Her ülkenin gıda standartları birbirinden değişik. Bu kadar farklı bir yelpazeye farklı ebatlarla üretim yapıyorsanız Endüstri 4.0 gerekli hale geliyor. Biz bu yatırımla kapasitesimizi çok artırdık. Şimdiki hedefimiz gelişmiş pazarlar olarak adlandırdığımız Avrupa, Amerika kıtası ve Çin'e yaptığımız ihracatı 5 yıl içinde beşe katlamak" şeklinde konuştu.

Çoban'ın verdiği bilgiye göre şirket 2017 yılında 160 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatın yarısı da söz konusu gelişmiş ülkelere yapıldı. Dolayısıyla verilen hedeflerin tutması durumunda şirket 2023 yılında sadece bu ülkelere 400 milyon dolar ihracat yapmış olacak.





100 MİLYON DOLARA UNLU MAMUL TESİSİ

Gaziantep'teki fabrikanın yanında İstanbul'da da unlu mamuller üretimi için 100 milyon dolara kurdukları bir fabrikaları daha bulunduğunu anlatan Çoban, toplamda 1800 kişiyi istihdam ettiklerini belirtti. 2017 yılını yüzde 24 büyüme ve 850 milyon TL ciro ile kapattıklarını anlatan Elif Çoban, “Gaziantep ve İstanbul’da bulunan 2 tesisimizde toplam üretim kapasitemiz günde 1000 tonun üzerinde. Bugün 200’ün üzerinde ürün çeşidini, Amerika’dan Belçika’ya, Maldivler’e kadar 100’ü aşkın ülkeye ihraç ediyoruz. 2018’de ciromuzu 1 milyar 145 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İhracatın yüzde 90'ını kendi markaları ile yaptıklarını söyleyen Çoban, özellikle Biscolata, Ozmo ve Luppo markalarının ciddi bir bilinirliğe ulaştını ifade etti. Bundan sonraki dönemde en önemli hedeflerini 'yeni marka hikayeleri yaratarak hem dünyada hem de Türkiye’de büyüyen küresel oyuncu olmak' olarak özetledi.

TÜRKİYE'NİN PAYI YÜZDE 1.7

Ar-Ge konusunu çok önemsediklerini ve sektörde fark yaratmak için araştırma geliştirme süreçlerini çok önemsediklerini anlatan Çoban, 2 farklı lokasyonda Ar-Ge merkezine sahip olduklarını ve bu konuya en fazla kaynak ayıran firmalardan biri olduklarını vurguladı.

Bugüne kadar 19 adet patent başvurusu yaptıklarını ve toplam 74 endüstriyel tasarım tescillerinin bulunduğunu ifade eden Çoban, bu yatırımların karşılığını da yüksek fiyatlı ihracat olarak aldıklarını belirtti. Çoban, "Şekerleme grubunda dünya ithalatının yüzde 80’ini 32 ülke oluşturuyor. Buradaki hacim ise 53 milyar dolar. Biz Türkiye olarak maalesef henüz yüzde 1.7’lik bir pay alabiliyoruz. Hedefimiz bu pazardaki payımızı yükseltebilmek ve fiyatları yukarı çekebilmek. Sektörde Türkiye ortalaması kg başına 2.25 dolar iken bizim ortalamamız 3.66 dolar. Hatta dünya ortalamasının da üzerindeyiz" diye konuştu.

İLK FABRİKA 1989 YILINDA KURULDU

Aile olarak aslen Sivaslı olduklarını ve 1980'den hemen önce Gaziantep'e taşındıklarını anlatan Çoban, "Sivas'ta iken Gaziantep'le ticaret yapıyorduk. Orası daha sıcak olduğu için ailemiz taşınmak istedi. Gaziantep'te marketçilik ve kozmetik işleri ile uğraştık. Daha sonra da 1989 yılında ilk fabrikamızı satın aldık. Hatta ilk makinalarımızı İzmir'de iflas eden bir firmadan satın alıp üretime öyle başladık.

Bizim şansımız o dönem Rusya'nın dünyaya yeni açılması oldu. Rusya'ya ve Irak'a çok büyük satışlar yaparak büyüdük. Hatta uzun yıllar sadece yurtdışına çalıştık, iç pazara hiç bakmadık. Zaman içerisinde Gaziantep'te 4 fabrikaya ulaştık, gelinen noktada da şehirdeki tüm fabrikalarımızı tek bir çatı altında birleştirdik" dedi.

Fabrikanın 17 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu kaydeden Çoban, iki ana bölümden oluşan fabrikanın birinci bölümünde unlu mamuller, gofret, şeker, sakız ve bisküvi hatları, ikinci bölümünde de çikolata hatlarının bulunduğunu söyledi.

EN BÜYÜK 100 LİSTESİNDE

Tesiste halen robot yatırımlarının artarak devam ettiğini ifade eden Çoban, global marka hedefine ulaşabilmek için kapasitenin önemini vurguladı ve dünyanın en büyük tedarikçileri ile çalışmak için büyük montanlı üretim yapmak gerektiğine dikkat çekti.

Dünyanın en önemli şekerleme listelerinden biri olan Candy Industry TOP 100’de bu sene 54'üncü sırada yer aldıklarını belirten Çoban, "Bu sıralamayı daha da yukarılara taşıyarak gelecekte ilk 20’ye doğru ilerlemeyi hedefliyoruz" dedi.