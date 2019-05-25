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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.05.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

30 yıl sonra ilk kez... Böyle görüntülendi

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30 yıl sonra ilk kez... Böyle görüntülendi

Diyarbakır'da yoğun yağış ve Dicle Barajı'ndaki su tahliyesi sonucu Dicle Nehri, son 30 yılın en berrak görünümüne kavuştu. DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Nehir, son 30 yıldır ilk kez bu mevsimde böylesine temiz akıyor. Daha önce bu mevsimde kirlilik kendini göstermeye başlardı ve nehir çamurlu akardı" açıklamasında bulundu.

Diyarbakır'da, yoğun yağış ve Dicle Barajı'ndaki su tahliyesi, Dicle Nehri'nin temiz akmasını sağladı. Türkiye genelinde yağışların geçen yıla göre artış göstermesiyle nehir ve göllerdeki su miktarı yükseldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, yağmur ve kar dolayısıyla Keban, Dicle ve Batman'ın da aralarında yer aldığı baraj göllerinde olası taşkın riskine karşı su tahliyesi gerçekleştirildi.

30 yıl sonra ilk kez... Böyle görüntülendi
Diyarbakır'da da yoğun yağış ve Dicle Barajı'ndaki su tahliyesi sonucu Dicle Nehri, son 30 yılın ardından berrak bir görünüme kavuştu.
30 yıl sonra ilk kez... Böyle görüntülendi
Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dicle Nehri'nde özellikle tarım alanları, sanayi ve evsel atıklardan kaynaklanan bir kirlilik söz konusu olduğunu söyledi.
30 yıl sonra ilk kez... Böyle görüntülendi
Bu kirlilikten dolayı suyun renginin yeşilden griye, hatta kahverengiye döndüğüne dikkati çeken Kılıç, yaklaşık bir aydan fazladır suyun açık renkte temiz ve berrak aktığını belirtti.
30 yıl sonra ilk kez... Böyle görüntülendi

Suyun bu haliyle kalabilmesi için sanayiciden çiftçiye kadar herkese görev düştüğünü anlatan Kılıç, suyu kirletecek atıklara dikkat edilmesi halinde, nehrin hep temiz akacağını kaydetti.
30 yıl sonra ilk kez... Böyle görüntülendi

Temiz haliyle nehirde alabalık dahi yetişebileceğini ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:
"Biz balık ihtiyacımızın fazlasını buradan karşılayabiliriz. Dicle Nehri'nin bu görünümü bize iyi bir ders oldu. Önceki hali yeşil, gri ve kahverengi iken şimdi berrak, tertemiz bir su görünümüne kavuştu. Bu su, barajdaki rezervden bırakılan su. Barajda biriken su, tortusundan, kirinden arınmış sudur. Atıklar ve benzeri şeyler barajın dibine doğru çöker. Eğer dikkat edersek bu su hep böyle akacaktır. Bazı yerlerde Dicle Nehri'nden elde edilen su içme, sulama veya hayvancılıkta kullanılır."
30 yıl sonra ilk kez... Böyle görüntülendi

Kılıç, nehrin kirletilmemesinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Nehir, son 30 yıldır ilk kez bu mevsimde böylesine temiz akıyor. Daha önce bu mevsimde kirlilik kendini göstermeye başlardı ve nehir çamurlu akardı." diye konuştu.
30 yıl sonra ilk kez... Böyle görüntülendi

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