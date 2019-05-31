30 yeni iş kulübü

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, birçok kişinin işle buluşmasını sağlayan iş kulüplerinin sayısının 2019 sonu itibarıyla 67’ye çıkarılacağını ve 30 yeni kulüp açılacağını açıkladı. İş kulüpleri, özel politika gerektiren gruplara destek veriyor ve yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sağlıyor. Şu an itibarıyla 34 ilde bulunan 40 iş kulübüyle iş arayanlara destek verdiklerini belirten Selçuk, “2019’da açmayı planladığımız 30 iş kulübünün 3 tanesini faaliyete geçirdik, yıl sonuna kadar ise 27 daha açmayı planlıyor ve iş kulüplerini 2020 yılı sonuna kadar Türkiye geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İş kulüplerinde iş arayanlara iş arama motivasyonu kazandırıyor, çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrini kişilerde oluşturuyor, nerede iş bulunabileceğini gösteriyor ve kişilerin özgüvenini yükseltiyoruz” dedi.

ESNEK PROGRAMLAR

Kulüplerde eğitim gören kişilerin 6 ile 15 kişi arasında değişen gruplardan oluştuğunu ve grupların ihtiyaçlarına göre eğitimler verildiğini vurgulayan Selçuk şöyle devam etti:

“Müfredatın içeriğini hedef grubun ihtiyacına göre belirliyoruz. 4 günden 2 haftaya kadar değişen programlar ile iş arayanlarla daha yakından ilgilenip, eksikliklerini tespit ederek bunları gideriyoruz. İş kulüplerinin esnek yapısı, yerelde kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir fırsat oluşturuyor. Gençlik Merkezleri, üniversiteler, ŞÖNİM, denetimli serbestlik müdürlükleri, belediyeler, AMATEM, YEDAM, cezaevleri, askeri birlikler, göçmen dernekleri ve sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği yapıyoruz.”

NEYİ BAŞARDILAR

BAKANLIKTAN verilen bilgiye göre iş kulüpleri pek çok kişinin istihdam edilmesini sağladı. Uğur Bey, otomotivde işçi olarak çalışırken, hayalinin bu olmadığını keşfetti. Önce Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi, bilgisayar becerisini artırdı ve iş kulüplerine geldi. Aldığı eğitimin ardından, kurumsal bir firmanın insan kaynakları yöneticisiyle gerçekleştirilen telefon görüşmesi simülasyonu esnasında iş görüşmesine davet edildi ve işi aldı. Sena Hanım ise, Haziran 2018’de Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. İş kulübü eğitimini bitirdi ve 1 hafta sonra bir otomotiv firmasında insan kaynakları departmanında çalışmaya başladı. Şeyda Hanım da 31 yaşında, bir çocuk annesi. Daha önce otomotivde tecrübesi vardı.İş ararken iş kulübü lideri tarafından arandı ve eğitime davet edildi. Hiç aklında yokken İŞKUR tarafından kaynakçılık kursu önerildi. Kadın olması nedeniyle tereddütlerle başladığı mesleğini şu anda çok seviyor.