30 milyarlık 'ivme'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi ile üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlanacağını belirtti.

Bakan Albayrak, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde dün kamu bankaları aracılığıyla farklı sektörler için devreye aldıkları ‘İVME Finansman Paketi’ni açıkladı. Albayrak, daha önceki paketlerde açıkladıkları hedef ve stratejiler doğrultusunda daha emin adımlarla yürümelerini sağlayacak, sektörleri bu hedefler doğrultusunda destekleyecek çok önemli bir paketi devreye aldıklarını dile getirerek şöyle devam etti: “Bu pakete, İVME Finansman Paketi adını verdik. Yani İleri, Verimli, Milli Endüstri Finansman Paketi. İVME Finansman Paketi, dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak. Bu kapsamda stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak. Sadece sektör bazında değerlendirme yapılarak değil, dış ticaret açığına pozitif katkı sağlama potansiyeli olan ürünlere finansman sağlanacak.”

3 ANA FAALİYET ALANI

Albayrak, İVME paketinin de sanayicinin, üreticinin finansmana kolay erişimini uygun maliyetlerle mümkün hale getirmiş olacağını ifade ederek, üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacaklarını vurguladı. Üç ana faaliyet alanı, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirlendiğini belirten Albayrak, “İlk finansman alanımız hammadde ve ara malı imalatı. Bu alanda sağlayacağımız iyileşme, cari dengeye olumlu yönde çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu alanda kimyasal/medikal (eczacılık) ürünler, plastik ve kauçuk ürünler; suni ve sentetik iplikler; kağıt, karton ve mukavva sektörleri olmak üzere 4 alt başlık belirlendi. Bu kapsamda; temel eczacılık ürünleri, boya maddeleri ve plastik hammaddeler vb. birçok sanayi ürünü desteklenmiş olacak” diye konuştu.

HAZİRANDA CARİ FAZLA VERECEĞİZ



BAKAN Albayrak, 2018 Mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 58 milyar dolar ile en yüksek seviyeye ulaşan cari açığın, 2019 Mart ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 13 milyar dolara gerilediğini anımsatarak şunları söyledi: “Hazirandan itibaren Türkiye’nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz. Yeni Ekonomi Programın’da (YEP) 2019 için biz 26 milyar dolarlık cari açık hedefi koymuştuk. 18 yıllık AK Parti iktidarı yılları içerisinde ilk defa cari fazla dönemine haziran ayı itibarıyla gelmiş olacağız. Bu ivme ve istikamet böyle devam ederse, 70’li yıllardan bugüne kadar hesaplanan cari denge içerisinde, 40 küsur yıllık tarihi içerisinde belki de tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz yıl olacak 2019 yılı.”

DİĞER BANKALARIN İZLEMESİNİ BEKLİYORUZ

Toplantıya katılan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ekonominin istikrarlı büyümesi ve dünya ticaretinden hak ettiği payı almasının, üretimin ve kalitesinin artırılması ile mümkün olacağını söyleyen Aydın, “Önümüzdeki süreçte, diğer katılım bankalarının ve konvansiyonel bankalarımızın da bu kapsamda benzer çalışmalar yapacaklarını ve bizleri izleyeceklerini ümit ediyoruz” dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da, “Ülkemizin istikrarı dengeli büyümesi ve toplumsal refahı adına üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için çalışacak, işletmelerimizin de ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlayarak onlarla beraber büyüyeceğiz. Finansman paketinin de bu doğrultuda katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise bu protokolün sürdürülebilir büyüme açısından çok büyük önem taşıdığına inandığını belirterek, “Sürdürülebilir büyüme ancak katma değeri yüksek yatırımlar ile mümkün olabilir. Bu noktada kaynakların etkin ve verimli kullanılarak, doğru dağıtılması hayatı önem taşıyor” dedi.

21 ALT BAŞLIKTA DESTEK GELİYOR



BAKAN Albayrak, başta sayılan 4 ana başlığın altında, birincil formda plastik hammaddeleri, organik temel kimyasallar, suni sentetik elyaf başta olmak üzere uçucu yağlara, inorganik temel kimyasal maddelere kadar 21 alt başlıkta hammadde ve ara malı üretiminin destekleneceğini söyledi. Bu kapsamda desteklenecek ürünlerin Türkiye’nin ithalatındaki payının 28.2 milyar dolar olarak dikkati çektiğini belirten Albayrak, bu büyüklükte bir ithalatın çok çok aşağı çekebileceğinizi kaydetti. Albayrak, hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 10 yıl olmak üzere 150 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanacağını ve bunun yanı sıra, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 5 yıl olmak üzere 30 milyon TL’ye kadar işletme kredisi verileceğini dile getirdi.

MAKİNENİN AÇIK ETKİSİ KIRILACAK

BAKAN Albayrak, desteklenecek ikinci ana faaliyet alanının makine imalatı olacağını aktararak, “2010-2018 döneminde makine teçhizat sektöründe dış ticaret açığı ortalama 23 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu alanda, ‘elektrikli makine ve aksamları’, ‘bilgisayar, elektronik, optik’, ‘motorlu taşıtların aksam ve parçaları’, ‘motor ve aksamları’, ‘genel endüstri makine ve aksamları’ ve ‘elektrikli teçhizat makineleri’nden oluşan altı sektör destek kapsamında önceliklendirilecek” dedi. Albayrak, şunları söyledi “22 alt başlıkta destekleyeceğimiz bu sektörde 18 milyar dolarlık bir ithalat gerçekleştiriyoruz. Hammadde ve ara ürün ithalatındaki kalemlerin toplamı bu iki başlıkta toplamda 46.2 milyar doların üzerindeki cari açık etkisini kırabilmeyi amaçlıyoruz. Makine imalatı finansmanında 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olmak üzere, 150 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Bunun yanında, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 5 yıl olmak üzere, 30 milyon TL’ye kadar işletme kredisi verilecek.”

MART VE NİSANDA 500 BİNİN ÜZERİNDE SGK GİRİŞİ



BAKAN Berat Albayrak, ilk çeyrekte yavaşlayan iktisadi faaliyetin, ikinci çeyrekte toparlanma sürecini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Özellikle mart ve nisan ayılarına bakıldığında 500 binin üzerinde SGK girişi gördüklerini belirten Albayrak, “Buna müteakip mayıstan sonra, haziran, temmuz aylarında turizm ve benzeri sektörlerimizin de etkisiyle bu rakamın 1 milyonun üzerine çıkacağını ve işsizlikte trendin aşağı yönlü bir şekilde, 13,12,11 buraya doğru hızla gittiğini bugün de yarında görmeye başladık. Birinci çeyrekten itibaren, bir önceki çeyrek bazlı, teknik resesyon süreci inşallah geride kalacak. İkinci yarıdan itibaren de büyüme tarafında daha da pozitif gelişmeleri göremeye başlayacağız.”

TARİHİ BİR ÖNEMİ VAR

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı İVME Finansman Paketi piyasa uzmanları tarafından da olumlu karşılandı. Uzmanlar, finansman paketiyle getirilen kredi imkanlarının TÜFE ve DİBS endeksi ile bankaların bilançolarındaki aktifleri hedge etmesi açısından yenilikçi ve önemli bir imkan da sağladığına dikkat çekiyor. Ayrıca, uzmanlar cari açığa doğrudan etki eden sektörlere yönelik olması ile birlikte düşününce tarihi bir önemi olduğunu belirtiyor.

TARIMDA İTHALATIN AZALMASI İÇİN ÖNEMLİ



HAZİNE ve Maliye Bakanı Albayrak, desteklenecek üçüncü ve son ana faaliyet alanının da tarım sektörü olacağını belirterek, “Tarım gerek enflasyonla mücadele, gerek ihracatın artması, gerekse ithalatın azalması açısından büyük önem taşıyor” dedi. Bu alandaki başlıkları “seracılık”, “soya, mısır, ayçiçeği üretimi”, “hayvancılık-yem bitkisi üretimi” ve “Birlikte Ekipman Paketi”nden oluşan dört başlık belirlediklerini aktaran Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için de 84 ay olarak belirlendi. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 aya varan vade sağlanacak. Verilecek kredi tutarları da işletme giderlerinin tamamına kadar, modern basınçlı sulama sistemi yatırımlarına yüzde 100 yatırım kredisi, seracılık ve mekanizasyon yatırımlarının yüzde 75’ine kadar yatırım kredisi olarak uygulanacak. Tarım alanında verilecek tüm bu kredilerin faiz oranları da yüzde 0 ila yüzde 14.25 arasında değişecek.”

İKİ FARKLI FAİZ SEÇENEĞİ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan İVME Finansman Paketi ile tüm bu alanlarda ortak olarak uygulanacak kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunulacağını belirterek, bunlardan ilki olan “Enflasyon Endeksli Kredi Seçeneği”ni şöyle anlattı: “Kredi kullandırım tarihi itibarıyla yıllık TÜFE oranları baz alınarak belirlenecek, kredi vadesi süresince kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez olmak üzere 0-2 yıl için TÜFE 2 puan, 2-10 yıl için TÜFE 3 puan olarak güncellenecek.” İkinci seçenek olan “Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Endeksli Faiz Seçeneği” için de şunları söyledi: “Yine kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez, 0-2 yıl için DİBS 1 puan, 2-5 yıl için DİBS 2 puan, 5-10 yıl arası içinse DİBS 3 puan olarak güncellenecek. Ayrıca paket kapsamında teminat mektubu, akreditif, garanti mektubu gibi cari komisyonlarda yüzde 20 indirim uygulanacak.”