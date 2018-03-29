Plan ile 2033 yılına kadar 30.2 milyar dolarlık tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ayrıca 2023’e kadar 10.9 milyar dolarlık yatırım yapılması ve 20 bin kişiye istihdam yaratılması da hedefler arasında. Albayrak, konutlarda büyük bir dönüşüm potansiyeli olduğunu vurgulayarak, bu dönüşümü sağlamak için bankalarla tüketiciye fatura tasarrufundan elde edilen gelirle taksitlerin ödenebileceği, düşük faizli bir model sunmak için çalıştıklarını anlattı. Albayrak, ayrıca sokak aydınlatmaları dönüşümünü Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle gerçekleştireceklerini açıkladı.

TÜKETİCİYE YENİ İMKÂNLAR

9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın açılışında “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”nın detaylarını açıklayan Albayrak, “Konut dönüşümü ile 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz” dedi. Albayrak, 2023’e kadar 1.7 milyon konutun dönüşümüyle 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanmasının mümkün olduğuna dikkat çekerek, “Bu tasarruf, ısı yalıtımının 20 yıllık ömrünü dikkate aldığımızda 10 milyar dolara çıkıyor. Isı yalıtımı 20 yıllık ömrü içinde 5 yılda kendini amorti ediyor. Kalan 15 yılda vatandaşın cebine katkı yapan bir yatırımdan bahsediyoruz. Isı yalıtımı, ısınma faturasında yüzde 40’a varan düşüş sağlıyor. Burada finansal kurumlarımızla, tüketici kredisi özelinde değil daha rekabetçi bir program ortaya koyacağız. Fatura tasarrufundan elde edilen gelirle taksitlerin ödenebileceği, düşük faizli bir model” dedi. Konuttan sonra sanayide de verimlilik tasarrufunun 10 milyar dolar olacağını kaydeden Albayrak, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile de sanayiciye 10 milyar lirayı bulan bir destek sağlanacağını açıkladı. Albayrak’ın sunumuna göre sanayicilerin yaptığı verimlilik yatırımlarının geri dönüşüm süresi 3-4 yıl olarak hesaplanıyor.

SOKAK AYDINLATMASINA YENİ BİR YEKA GELİYOR

Bakan Berat Albayrak, 2033’e kadar Türkiye’ye 30 milyar dolarlık tasarruf kazandıracak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı açıkladı. Plana göre yalnızca konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf sağlanabilir. Ayrıca, YEKA modeliyle sokak aydınlatmalarında dönüşüm için ihaleler yapılacak.

KONUT ve sanayinin dışında tarım, ulaşım, kamu binalarının yalıtımı gibi farklı alanlarda da aksiyon alınacağını vurgulayan Albayrak, enerji verimliliğinde ciddi bir potansiyel bulunduran sokak aydınlatmalarıyla ilgili de yeni bir süreci başlatacaklarını da dile getirdi. Türkiye’de 7.5 milyon adet sokak lambası olduğuna dikkat çeken Albayrak, şunları söyledi: “2023’e kadar sokak lambalarının yüzde 30’unu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu dönüşümün sağlayacağı yıllık tasarruf 180 milyon lira. 2023-2033 arasında bu rakam 600 milyon liraya çıkıyor. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz, asıl kritik nokta bu. Ciddi bir pazar, ciddi bir marj, ciddi bir piyasa dönüşüm talebi var. Dağıtım şirketleri, düzenleyici otorite, kamu ve vatandaşın bu konudaki taleplerine dayalı olarak bu işin ekonomisini ortaya koyacağız. Burada oluşacak olan ekonomik pazarı YEKA modeliyle ortaya koyacağız. YEKA hakikaten yerlilik, alım garantisi, riskleri elimine etme, yerli istihdamı sağlama ve alternatif yan sanayiyi geliştirme noktasında çok başarılı bir model oldu. Sokak aydınlatması dönüşümünde de benzer bir modelle, özellikle aydınlatma sektörünün firmaları da 2023-2033 arasındaki aydınlatma dönüşümünü, maliyet, performans ve Ar-Ge’nin gelişimiyle, hem iç pazar hem de bölgeye de ihracat yapılabilecek bir modelle alım garantisi hususunu ortaya koyacağız. Dağıtım şirketleri için de performans kriteri burada önemli olacak. Böylece, tüketim düşecek, ithalat düşecek, yerli üretim artacak. İşin Ar-Ge’si ve teknolojilerinin de gelişeceği ciddi bir potansiyel oluşacak. Bugünden başlayarak tüm paydaşların üzerine düşeceği sorumlulukla hedefe doğru gideceğiz. Bu işin peşini bakan olarak bizzat ben takip edeceğim.”

20 BİN İSTİHDAM 10.9 MİLYAR $ YATIRIM

ALBAYRAK, eylem planı kapsamında sektörlerde yaşanacak kazanımları şöyle açıkladı: “2023’e kadar 10.9 milyar dolarlık yatırım var. Bu kapsamda, 23 milyon ton petrol eş değeri enerji tasarrufu demek. Ayrıca, birincil enerji tüketiminin yüzde 14’üne varan tasarruf ve 66.6 milyon ton karbon milyon ton karbondioksit salımı azaltımı anlamına da geliyor. Burada 2023’e kadar 20 bin istihdam yaratılacak ve 4.2 milyar dolarlık bir enerji santrali yatırımı yapma zorunluluğundan da kurtulacağız. Böylece, toplamda 2033’e kadar 30.2 milyar dolarlık bir tasarruf miktarı ortaya çıkacak.”