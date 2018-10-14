‘30 cent’lik suyu 30 Euro’ya satıyorlar’

TOPLAM 27 oteli ve 10 bin çalışanı bulunan Rixos Hotels’in Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Abu Dabi’de 300 milyon dolar yatırımla açtığı otelde yurtdışındaki fiyatlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bir suyun 30 Euro’ya satıldığına şahit olduğunu ifade eden Tamince, “Bazen elin çay içmeye bile varmıyor. Yurtdışında 30 Euro’ya suyun satıldığına şahit oldum. İkinci suyu içip içmeyeceğini düşünüyorsun. Paran var mı? Var. Ama su nihayetinde. Maliyeti ise 30 cent. 10 su içse maliyeti 3 dolar. Biz diyoruz ki ‘5 dolar ver istediğin kadar su iç.’ Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi’de her şey dahil sistemini ilk kez uygulayacağız. Rakiplerimize göre de avantajlı hale geliyoruz. Artık bu coğrafyada da kimse sürprizle karşılaşmayacak, ne harcayacağını bilecek” dedi.

2025’E KADAR 100 OTEL

27 otelde 10 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Tamince, 2025’e kadar otel sayısını 100’e çıkarmak istediklerini, Abu Dabi’deki Rixos Saadiyat Island otelinin de Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dördüncü otelleri olduğunu söyledi. Otelde çalışanların yüzde 90’ının Türk olacağını kaydeden Tamince, “Otel ilk müşterilerine 15 Ekim’de almaya başlayacak. Geçen yıl Dubai’yi açtık. Bu yıl da Abu Dabi’yi açıyoruz. Türkiye’den sonra en büyük olduğumuz pazar Arap Emirlikleri. Türkiye’de her şey dahili çok iyi uyguluyoruz. Rekabette de başarılıyız. ‘Her şey dahil ama her şey bir o kadar da özel’ şeklinde bir hedefimiz var. Tasarımdan mimarisine her şeyi bu düşünceyle yaptık. Burada kazandığımız misafir Türkiye’ye de geliyor” diye konuştu.

YABANCI ORTAKLI

RİXOS Saadiyat Island otelinin yatırımını sadece kendilerinin yapmadığına değinen Fettah Tamince, “İçinde benden başka Türk’ün olmadığı birçok yatırım ortaklığı var. Üç farklı şirket söz konusu. 300 milyon doları Türkiye’den getirip buraya koymadık” dedi. İstanbul Haliç Tersanesi’ndeki yatırımlarından da söz eden Fettah Tamince, “Adı ‘Tersane İstanbul’ olacak. Çok önem verdiğimiz bir proje. Değerini biliyoruz. Bir gecikme yok. Yurt dışından çok önemli bir yatırımcıyı getirmek için aylarca uğraştım. Geldikten sonra yatırımı iki katına çıkaracağını söyledi” ifadelerini kullandı.