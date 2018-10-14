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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Serkan OCAK / ABU DABİ
14.10.2018 - 00:36, Son Güncelleme:

‘30 cent’lik suyu 30 Euro’ya satıyorlar’

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
‘30 cent’lik suyu 30 Euro’ya satıyorlar’

300 milyon dolarlık yatırımla Abu Dabi’de bir otel yatırımı yapan Rixos Hotels’in Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, otelin bölgedeki ilk her şey dahil oteli olacağını söyledi. Tamince, “Yurtdışında 30 cent’lik suyu 30 Euro’ya sattıklarına şahit oldum. İkinci suyu içmek için düşünüyorsun. Bu yüzden bu coğrafyada insanların sürprizle karşılaşmaması için her şey dahil konspetiyle otel açtık” dedi.

TOPLAM 27 oteli ve 10 bin çalışanı bulunan Rixos Hotels’in Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Abu Dabi’de 300 milyon dolar yatırımla açtığı otelde yurtdışındaki fiyatlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bir suyun 30 Euro’ya satıldığına şahit olduğunu ifade eden Tamince, “Bazen elin çay içmeye bile varmıyor. Yurtdışında 30 Euro’ya suyun satıldığına şahit oldum. İkinci suyu içip içmeyeceğini düşünüyorsun. Paran var mı? Var. Ama su nihayetinde. Maliyeti ise 30 cent. 10 su içse maliyeti 3 dolar. Biz diyoruz ki ‘5 dolar ver istediğin kadar su iç.’ Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi’de her şey dahil sistemini ilk kez uygulayacağız. Rakiplerimize göre de avantajlı hale geliyoruz. Artık bu coğrafyada da kimse sürprizle karşılaşmayacak, ne harcayacağını bilecek” dedi.

2025’E KADAR 100 OTEL

27 otelde 10 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Tamince, 2025’e kadar otel sayısını 100’e çıkarmak istediklerini, Abu Dabi’deki Rixos Saadiyat Island otelinin de Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dördüncü otelleri olduğunu söyledi. Otelde çalışanların yüzde 90’ının Türk olacağını kaydeden Tamince, “Otel ilk müşterilerine 15 Ekim’de almaya başlayacak. Geçen yıl Dubai’yi açtık. Bu yıl da Abu Dabi’yi açıyoruz. Türkiye’den sonra en büyük olduğumuz pazar Arap Emirlikleri. Türkiye’de her şey dahili çok iyi uyguluyoruz. Rekabette de başarılıyız. ‘Her şey dahil ama her şey bir o kadar da özel’ şeklinde bir hedefimiz var. Tasarımdan mimarisine her şeyi bu düşünceyle yaptık. Burada kazandığımız misafir Türkiye’ye de geliyor” diye konuştu.

 

YABANCI ORTAKLI

RİXOS Saadiyat Island otelinin yatırımını sadece kendilerinin yapmadığına değinen Fettah Tamince, “İçinde benden başka Türk’ün olmadığı birçok yatırım ortaklığı var. Üç farklı şirket söz konusu. 300 milyon doları Türkiye’den getirip buraya koymadık” dedi. İstanbul Haliç Tersanesi’ndeki yatırımlarından da söz eden Fettah Tamince, “Adı ‘Tersane İstanbul’ olacak. Çok önem verdiğimiz bir proje. Değerini biliyoruz. Bir gecikme yok. Yurt dışından çok önemli bir yatırımcıyı getirmek için aylarca uğraştım. Geldikten sonra yatırımı iki katına çıkaracağını söyledi” ifadelerini kullandı.

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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