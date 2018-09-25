3 yıllık zorunlu BES Meclis gündeminde
CHP, otomatik katılımla çalışanların Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) üç yıl kalmasını zorunlu hale getiren çalışmayla ilgili soruları Meclis gündemine taşıdı.
Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği önergede, “Krizde hedef kıt kanaat geçinen emekçinin sınırlı kaynakları olmamalı, fon arayışları yeni kara delikler oluşturmamalıdır” dedi. Budak şunları kaydetti: “Krizde halkın ödeyeceği bedeli artırmaya dönük bu yaklaşım, geçmişte Tasarrufu Teşvik Fonu ve Konut Edindirme Yardımı gibi adlarla emekçinin haklarının hükümetler eliyle eritildiği örnekleri akla getirmektedir. İktidar, ekonominin en önemli faktörlerinden biri olan beklentileri de yönetememektedir. Bir yandan OKS, diğer yandan altın tahvili, şimdi de zorunlu BES söylentileri Hazine’nin nakit ihtiyacının kritik düzeyinde olduğu izlenimi yaratmakta ve tasarrufların yastık altına girmesine ve yatırım kararlarının ertelenmesine neden olmaktadır. Zorlama tasarruf yöntemleri ile vatandaş tedirgin edilmemelidir.”
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