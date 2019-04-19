3 yıldır Avrupa’nın en hızlısı Türkiye
Türkiye’deki teknoloji merakı zincir mağazaların büyümelerini hızla sürdürmeye devam ediyor.
Daha önce kendi grup şirketi içinde iki kez en hızlı büyüme rakamlarına imza atan MediaMarkt, bu başarıyı üçüncü kez tekrarladı. MediaMarkt Türkiye’nin yıllık basın toplantısında konuşan şirketin İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım Türkiye’yi üç yıl üst üste, MediaMarkt Saturn Grubunun en hızlı büyüyen pazarı haline getirdiklerini ve bu öncülüğünü dördüncü yılda da sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Bu başarılarını MediaMarkt Türkiye’de uyguladıkları müşteri odaklı iş modeli yanı sıra, dijitalleşme hızına ve bu alandaki yatırımlarına borçlu olduğunun altını çizen Gökyıldırım, Türkiye’de yatırım yapmaya, mağaza açmaya, büyümeye ve istihdama katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Gökyıldırım, “Müşteriyi merkeze koymaktan vazgeçmiyoruz, bu alanda Avrupa’daki diğer MediaMarkt ülkelerine de örnek olan “Müşteri Memnuniyeti Yol Haritası” projemiz ve yeni sadakat programı MediaMarkt CLUB’a odaklanacağız” dedi. Türkiye’ye her anlamda yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Gökyıldırım, son 24 ayda toplam 27 mağaza açtıklarını hatırlatarak, 2019 yılını toplam 80 mağaza ile kapmayı hedeflediklerini söyledi.
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