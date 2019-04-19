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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

3 yıldır Avrupa’nın en hızlısı Türkiye

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3 yıldır Avrupa’nın en hızlısı Türkiye

Türkiye’deki teknoloji merakı zincir mağazaların büyümelerini hızla sürdürmeye devam ediyor.

Daha önce kendi grup şirketi içinde iki kez en hızlı büyüme rakamlarına imza atan MediaMarkt, bu başarıyı üçüncü kez tekrarladı. MediaMarkt Türkiye’nin yıllık basın toplantısında konuşan şirketin İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım Türkiye’yi üç yıl üst üste, MediaMarkt Saturn Grubunun en hızlı büyüyen pazarı haline getirdiklerini ve bu öncülüğünü dördüncü yılda da sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Bu başarılarını MediaMarkt Türkiye’de uyguladıkları müşteri odaklı iş modeli yanı sıra, dijitalleşme hızına ve bu alandaki yatırımlarına borçlu olduğunun altını çizen Gökyıldırım, Türkiye’de yatırım yapmaya, mağaza açmaya, büyümeye ve istihdama katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Gökyıldırım, “Müşteriyi merkeze koymaktan vazgeçmiyoruz, bu alanda Avrupa’daki diğer MediaMarkt ülkelerine de örnek olan “Müşteri Memnuniyeti Yol Haritası” projemiz ve yeni sadakat programı MediaMarkt CLUB’a odaklanacağız” dedi. Türkiye’ye her anlamda yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Gökyıldırım, son 24 ayda toplam 27 mağaza açtıklarını hatırlatarak, 2019 yılını toplam 80 mağaza ile kapmayı hedeflediklerini söyledi.

 

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