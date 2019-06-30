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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

3 yılda 2'ye katladı

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
3 yılda 2'ye katladı

Yazlık bölgelerde konut fiyatları 3 yılda yüzde 100 arttı. En büyük fiyat artışı Kaş, Alanya, Kemer, Kuşadası ve Bodrum’da oldu. İkinci el piyasada Alanya’da metrekare fiyatı 3 bin, Kemer’de 3 bin 500, Kuşadası’nda 4 bin 500, Kaş’ta 6 bin, Bodrum’da ise 8 bin liradan başlıyor. Markalı konut projelerinde ise metrekare fiyatı 65 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle gözler yazlık ev piyasasına çevrildi. Gayrimenkul değerleme şirketi TSKB il il yazlık fiyatlarını inceledi. İkinci el konutlar üzerinden yapılan araştırmaya göre en uygun fiyatlı yazlık evler Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir’de. Bu illerde ikinci el konutların metrekare fiyatı 2 bin 500 liradan başlıyor. En pahalı bölge olan Bodrum’da ise metrekare fiyatı 8-10 bin lira bandında. Antalya Kemer’de metrekare fiyatı 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında değişirken, Kaş’ta 6 bin liradan başlıyor 8 bin liraya kadar çıkıyor. İzmir’in en popüler ilçesi Çeşme’de ise metrekare fiyatı 5-6 bin lira.

Yapılan araştırmada son 3 yıldaki fiyat değişimi de incelendi. En fazla değer artışı yüzde 140 ile Kaş’ta oldu. 3 yıl önce 2 bin 500 lira olan metrekare fiyatı bugün 6 bin lirayı gördü. Alanya, Kemer, Kuşadası ve Bodrum’da ise 3 yılda fiyatlar yüzde 100 arttı.

OTEL YERİNE YAZLIK EV

Artan otel fiyatları nedeniyle bu yıl birçok kişi tatilini yazlık evlerde geçirecek. TSKB’nin araştırmasına göre kiralamalarda da Bodrum ve Çeşme en yüksek rakamların talep edildiği bölgeler. Çeşme’de aylık kiralama bedeli 10-15 bin lira, Bodrum’da 12-20 bin lira arasında değişiyor. Kiralama bedeli Marmaris’te 5-6 bin, Kuşadası’nda 4-6 bin lirayken, Antalya’da 3-4 bin seviyesine düşüyor. Bodrum’da dünyaca ünlü otel zincirlerinin villalarında ise aylık kiralar 150-200 bin TL’yi buluyor.

Son yıllarda markalı konut üreticilerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri Bodrum. Bodrum’da Yalıkavak, Göltürkbükü, Bitez, Gündoğan, Gümüşlük mahallelerinin öne çıktığını belirten gayrimenkul danışmanlık şirketi Era’da ofis sahibi Burcu Güngör Tezal, “Bodrum’da markalı konut projeleri metrekare bazında ortalama 35 bin TL’den başlıyor. Bazı projelerde 65 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bodrum genelinde 3 yılda ortalama yüzde 40 değer artışı oldu. Lüks markalı yeni projelerde bu oran yüzde 100‘lere çıktı” dedi. İzmir’de en çok tercih edilen yazlık bölgenin Çeşme olduğunu belirten Tezal, yeni ve markalı konutta ortalama metrekare fiyatının 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değiştiğini ifade etti. İzmir’de yazlık almak isteyenlerin diğer tercihinin Urla olduğunu belirten Tezal, buradaki yeni projelerde de ortalama metrekare fiyatının 5 bin lira olduğunu dile getirdi. Antalya yazlık ev pazarını değerlendiren Tezal, “Antalya’nın en tercih edilen bölgeleri Kaş ve Kalkan daha çok Avrupalı ve İngilizlerin tercihi. Döviz kurundaki artış bu bölgelerde de Avrupalılara avantaj sağladı. Türkler daha çok Kemer, Beldibi ve Çamyuva, Side ve Manavgat ‘ı tercih ediyor. Alanya ise Alman turistlerin tercihi olan bir bölge. Antalya’da yeni projeler yerel, köklü inşaat markaları tarafından yapılıyor. Antalya’da metrekaresi 3-6 bin TL civarında yazlık alınabiliyor” diye konuştu.

3 yılda 2ye katladı

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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