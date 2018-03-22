3 yılda 13 milyar liralık yatırım
Son üç yılda ekonomiye 32.3 milyar lira destek sağladıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2020 hedefleri çerçevesinde 3 yılda 13 milyar liralık yatırım planladıklarını açıkladı. Terzioğlu, halka arza en yakın iki şirketin Global Tower ile Superonline olduğunu söyledi.
TURKCELL Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2020’ye kadarki üç yıllık dönemdeki hedeflerinin 13 milyar liralık yatırım olduğunu belirtti. Terzioğlu, dün düzenlediği toplantıda “Data ve dijital servisler üzerine kurduğumuz iş modelimizin başarısı dünya çapında sektörün en hızlı büyüyen operatörlerinden biri olmamız ile tescilleniyor. 2017 yılını rekorlarla kapayarak yıl içinde iki kez yukarı yönde güncellediğimiz hedeflerimizi de aşan sonuçlar elde etmiştik. Önümüzdeki üç yıllık dönemde gelirlerimizi yılda ortalama yüzde 14 ile yüzde 16 arasında artırmayı hedefliyoruz. Bu dönemdeki faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefimizi ise yüzde 37-40 aralığına yükselttik” diye konuştu.
Terzioğlu, Turkcell’in, piyasa değerine göre en büyük 100 telekom şirketi dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre 2017 gelir büyümesinde yüzde 23 ile dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Gelir bakımından pazar büyüme rakamları değerlendirildiğinde Turkcell hariç büyümenin yüzde 12 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Terzioğlu, Turkcell’in katkısı ile pazar büyümesinin yüzde 16’ya ulaştığını da belirtti.
Büyümenin kaynaklarını 4.5G, dijital servisler, kurumsal çözümler ve uluslararası iştirakler olarak özetleyen Terzioğlu, önümüzdeki 3 yıl içinde İzmir, Ankara ve Çorlu’da dünya standartlarında üç veri merkezi daha açacaklarını kaydetti. Terzioğlu 2016 yılı başında 2 milyar dolar seviyelerinde seyreden açık yabancı para pozisyonunun 2017 yılı itibarıyla 144 milyon dolar seviyesine geldiğini ifade ederek, 2016 yılı sonundan bu yana bu alanda güvenli bölgede olduklarını vurguladı.
HALKA ARZLAR GELİYOR
Terzioğlu yüzde 41.45’lik hisse oranıyla ortak oldukları Fintur Holdings’deki varlıkların “satış amaçlı elde tutulan varlıklar” olarak sınıflandırdıklarını belirtirken “Fintur şirketlerimizden Geocell’in 153 milyon dolar, Azercell’in ise 222 milyon Euro bedelle satış işlemini gerçekleştirdik. Kcell ve Moldcell ile ilgili olarak teklifler var, orada görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi. Global Tower’ın Türkiye’nin ilk ve tek kule şirketi olduğunu ve 10 bin 337 kule ile Türkiye, Ukrayna, Belarus ve KKTC olmak üzere 4 ülkede faaliyet gösterdiklerini kaydederek, şöyle konuştu: “Global Tower’ı uzun vadeli, öngörülebilir gelir akışı ve güçlü kârlılık vaat eden önemli bir varlık olarak görüyoruz. Halka arz gündemde olmaya devam ediyor. Burada da 2020’ye kadar yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 15-20 aralığında olacağını öngörüyoruz.”
YATIRIMCININ DİKKATİNİ ÇEKECEK
Turkcell Superonline’ın önceki gün tamamlanan sukuk ihracı ile Turkcell Grubu’nda bir ilke daha imza atıldığını söyleyen Terzioğlu, şirketin de halka arza yakın olduğunu belirtti. Terzioğlu, “Turkcell Superonline, hızla artan veri trafiği sayesinde, son 3 yılda yıllık ortalama yüzde 37 ciro büyümesi ve yüzde 57 FAVÖK büyümesi gerçekleştirdi. Sergilediği güçlü finansal performans ve varlıkların kalitesi ile Superonline gelecek dönemde de yatırımcıların dikkatini çekecek büyük bir potansiyele sahip” diye konuştu.
Terzioğlu, son 3 yılda yatırım, vergi ve yasal yükümlülükler ve lisans bedeli olarak Türkiye ekonomisine toplamda 32.3 milyar TL’lik destek sağladıklarını belirterek 2018 yılında 3.5 – 4 milyar TL aralığında yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı.
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