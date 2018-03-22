3 yıl denmişti, 2 yılda tamamlanacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Ankara, Aksaray, Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri ve ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Ankara-Niğde Otoyolu projesinin yetkilileri Vali Aykut Pekmez ile görüştü.
Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Adıbelli ve Ankara-Niğde Otoyol Projesinin proje müdürü Adil İlhan ile valilik makamında görüşen Vali Aykut Pekmez, Muhittin Adıbelli ve Adil İlhan ile bir süre görüşerek Ankara-Niğde Otoyol Projesi hakkında bilgi aldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın 3 yıllık yapım süresini 2 yıla indirdiği bilgisini veren proje müdürü Adil İlhan, otoyolun Aksaray’dan geçen bölümleri bulunduğunu, Aksaray’da Alayhan köyü yakınlarında yapılacak kavşaktan otoyola giriş yapılacağını söyledi.
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