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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.11.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

3. Tarım Orman Şurası için 22 binden fazla öneri geldi

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3. Tarım Orman Şurası için 22 binden fazla öneri geldi

Uzun bir aradan sonra 3'üncüsü düzenlenecek Tarım Şurası ile tarımcılık ve ormancılığın 25 yıllık yol haritası belirlenecek. 21 Kasım'da yapılacak şura için vatandaşlardan 22 binden fazla öneri geldi.

15 yıl aradan sonra düzenlenecek 3. Tarım Orman Şurası, Türkiye’nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olarak dikkat çekiyor. 21 Kasım'da yapılacak şura ile tarım ve ormancılığa dair kısa, orta ve uzun dönem stratejileri belirlenecek. Bakanlık internet sayfasında yer alan “Görüşünü Bildir” platformuna hem telefon mesajı, hem de elektronik posta ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 1.6 milyon çiftçi ve sektörün tüm paydaşlarından şura için şimdiye kadar 22 bin 634 öneri geldi. Bin 611 kişiden oluşan 21 çalışma grubu mesaisine devam ederken, kimi zaman çiftçilerin ve vatandaşların da bizzat katıldığı 3 aylık istişare sürecinin ardından raporlama aşamasını sürdüren 21 çalışma grubunda görüntülü ve yazılı iletilen bütün öneriler tek tek inceleniyor.

Çalışma grupları konuları ile ilgili güçlü ve zayıf yönleri dikkate alarak, öncelik sırasına göre maddeler halinde hedefler ve stratejileri belirleyip rapor halinde sunacak. Hazırlanacak raporlarla tarım ve ormancılığın 25 yıllık yol haritasını belirleyecek olan sonuç bildirgesi, 21 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacak.

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