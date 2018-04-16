3 şeker fabrikasından 1’ine alıcı çıkmadı
TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait (TÜRKŞEKER) ait 14 şeker fabrikasının özelleştirme ihalesine dün de devam edildi.
Dört fabrikadan sonra dün de üç fabrika için ihale yapıldı. Erzurum şekere alıcı çıkmazken, Turhal şeker fabrikasına en yüksek teklifi 596 milyon lirayla Kayseri Şeker, Ilgın’a ise 637 milyon lirayla Alteks verdi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin üçüncü ihalede de yatırımcılar ile ihale gün ve saatini önceden ilan etmeksizin yaptı. İhale yine beş saat önceden duyuruldu.
Erzurum şekere, Doğuş Yiyecek ile MBM Enerji’den teklif geldi. Ancak masaya sadece MBM Enerji oturdu. İhale 211 milyon lira açık artırmayla açılınca MBM Enerji çekildi. Böylece Erzurum ihalesi iptal edilmiş sayıldı.
En karlı 4 fabrikadan sayılan ve 103 bin 500 ton şeker üretim kotası bulunan Turhal Şeker’e Bilgi Gıda, Kayseri Şeker, Albayrak Turizm, Doğuş Yiyecek ve Mutlucan Tuz ile MBM Ortak Girişim Grubu (OGG) teklif verdi. İhalede en yüksek teklif sahibi 596 milyon lirayla Kayseri Şeker oldu.
Yine 107 bin 500 tonluk kotasıyla en cazip fabrikalardan olan Ilgın Şeker Fabrikasına ise Mutlucan Tuz-MBM Enerji OGG, Bergiz İnşaat, Alteks Tekstil, Doğuş Yiyecek Gıda, Albayrak Turizm, Erser Tarım-Sterk Plastik OGG, Safi Katı Yakıt, Özbey Holding, Kayseri Şeker ve İskur Tekstil olmak üzere 10 yatırımcı teklif verdi. İhale 637 milyon liralık teklifiyle Alteks Tekstilde kaldı. Alteks Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelen, Hürriyet’e 40 yıllık bir Ankara firması olduklarını ancak son zamanlarda İstanbul’da inşaat işleri yaptıklarını söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle