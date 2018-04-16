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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
16.04.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

3 şeker fabrikasından 1’ine alıcı çıkmadı

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
3 şeker fabrikasından 1’ine alıcı çıkmadı

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait  (TÜRKŞEKER)  ait 14 şeker fabrikasının özelleştirme ihalesine dün de devam edildi.

Dört fabrikadan sonra dün de üç fabrika için ihale yapıldı. Erzurum şekere alıcı çıkmazken, Turhal şeker fabrikasına en yüksek teklifi 596 milyon lirayla Kayseri Şeker, Ilgın’a ise 637 milyon lirayla Alteks verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin üçüncü ihalede de yatırımcılar ile ihale gün ve saatini önceden ilan etmeksizin yaptı. İhale yine beş saat önceden duyuruldu.

Erzurum şekere, Doğuş Yiyecek ile MBM Enerji’den teklif geldi. Ancak masaya sadece MBM Enerji oturdu. İhale 211 milyon lira açık artırmayla açılınca MBM Enerji çekildi. Böylece Erzurum ihalesi iptal edilmiş sayıldı.

En karlı 4 fabrikadan sayılan ve 103 bin 500 ton şeker üretim kotası bulunan Turhal Şeker’e Bilgi Gıda, Kayseri Şeker, Albayrak Turizm, Doğuş Yiyecek ve Mutlucan Tuz ile MBM Ortak Girişim Grubu (OGG) teklif verdi. İhalede en yüksek teklif sahibi 596 milyon lirayla Kayseri Şeker oldu.

Yine 107 bin 500 tonluk kotasıyla en cazip fabrikalardan olan Ilgın Şeker Fabrikasına ise Mutlucan Tuz-MBM Enerji OGG, Bergiz İnşaat, Alteks Tekstil, Doğuş Yiyecek Gıda, Albayrak Turizm, Erser Tarım-Sterk Plastik OGG, Safi Katı Yakıt, Özbey Holding, Kayseri Şeker ve İskur Tekstil olmak üzere 10 yatırımcı teklif verdi. İhale 637 milyon liralık teklifiyle Alteks Tekstilde kaldı. Alteks Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelen, Hürriyet’e 40 yıllık bir Ankara firması olduklarını ancak son zamanlarda İstanbul’da inşaat işleri yaptıklarını söyledi.

 

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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