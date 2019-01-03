3 Ocak Perşembe günü altın fiyatları güne nasıl başladı?
Günün ilk verilerine göre altın fiyatlarındaki son durum, alım satım yapmak isteyenlerin araştırdığı konu olmaya başladı. Çarşamba gününü 222 liradan kapatan gram altın, gece saatlerinde 244 liraya kadar ulaştı. Ardından yaşadığı düşüş sonrasında gram altın sabah mesaisine 227 lira seviyesinde başladı. İşte, çeyrek ve yarım altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, dün gece yaşadığı anlık artışın ardından sabah saatlerinde normal seviyelere döndü. 3 Ocak Perşembe gününe 227 lira seviyesinde başlayan altın fiyatları, çeyrek ve yarım fiyatları ile de merak edilmeye başlandı. İşte, 3 Ocak Perşembe gününe dair anlık altın fiyatları ve detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI 3 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ NE KADAR OLDU?
Hafta arasında en çok merak edilen yatırım enstrümanları arasında yer alan çeyrek altın, 3 Ocak Perşembe günü 375 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 227 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.516 liradan alınıp 1.531 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 751 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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