3 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları 3 Ocak Cuma günü artış ivmesini sürdürüyor. Şu ana kadar gram ve çeyrek altın fiyatları ile yakından takip edilen yatırım enstrümanı, anlık ve canlı fiyatları ile araştırılıyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, 3 Ocak Cuma günü yatay seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 286 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 296 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 3 Ocak Cuma günü 489 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 296 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.973 liradan alınıp 1.993 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 978 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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