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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.05.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

3 misli arttı! 10 milyon kişi akın edecek...

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3 misli arttı! 10 milyon kişi akın edecek...

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Seyahat acenteleri 9 günlük tatil programları sundular. Yazın ilk uzun tatilinin sonuç itibarıyla turizme ciddi bir hareket getireceğini, iç turizmde iyi bir hareket yaşanacağını, güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum. 3 milyona yakın kamu çalışanı var biliyorsunuz, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde ciddi bir kitle tatile girmiş olacak. Dolayısıyla biz 8-10 milyon vatandaşımızın hareket edeceğini düşünüyoruz. Kültür turlarında ise ağırlıklı olarak Kapadokya, Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi var. Bu bölgelerde kültür turları yaklaşık 3 misli artmış durumda" açıklamasında bulundu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin turizme ciddi bir hareket getireceğini belirterek, "3 milyona yakın kamu çalışanı var biliyorsunuz, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde ciddi bir kitle tatile girmiş olacak. Dolayısıyla biz 8-10 milyon vatandaşımızın hareket edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Bağlıkaya, AA muhabirine, bayram tatilinin 9 gün olmasının turizme hareket kazandıracağını ifade etti. Tatil olduğu çok önceden bilindiği için vatandaşların seyahat programlarını yapmalarının kolaylaştığını vurgulayan Bağlıkaya, "Seyahat acenteleri de ona göre 9 günlük paketler yaptı. Hep böyle son günlerde açıklanıyordu, vatandaşlar tatillerini daha önceden organize ettikleri için bu tür uzun tatilleri tam değerlendiremiyorlardı. Şimdi ise çok önceden belli." dedi.

Hem vatandaşların hem de turizmcilerin 9 güne yönelik hazırlıklarını yapabildiğini belirten Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Seyahat acenteleri 9 günlük tatil programları sundular. Yazın ilk uzun tatilinin sonuç itibarıyla turizme ciddi bir hareket getireceğini, iç turizmde iyi bir hareket yaşanacağını, güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum. 3 milyona yakın kamu çalışanı var biliyorsunuz, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde ciddi bir kitle tatile girmiş olacak. Dolayısıyla biz 8-10 milyon vatandaşımızın hareket edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki herkes otellere, tatil bölgelerine gidecek değil, aile ziyaretleri de yapanlar olacak ama ciddi bir hareket olacak Türkiye'de."

Bağlıkaya, erken rezervasyon döneminin sona erdiğini anımsatarak, "Zaten şu andan otellerin çoğu dolu. Erken rezervasyon nisan sonunda son defa uzatılmıştı. Nisan sonunda erken rezervasyon bitti zaten tatilini almak isteyenler organizasyonlarını yaptı. Erken rezervasyonun son evresinde de bu 9 günlük tatil belli olunca daha da güzel oldu." diye konuştu.

"KÜLTÜR TURLARI YAKLAŞIK 3 MİSLİ ARTTI"

Yaz tatilinde seyahat eden yerli turistin yine genel olarak Antalya bölgesine ilgi gösterdiğini ifade eden Bağlıkaya, "Kültür turlarında ise ağırlıklı olarak Kapadokya, Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi var. Bu bölgelerde kültür turları yaklaşık 3 misli artmış durumda. Yaz tatilinde yalnızca deniz, kum, güneş değil kültürel seyahatler, kültür turları da ciddi ilgi görüyor. İç turizmde de ciddi bir turizm ülkesi olma yolunda ilerliyoruz." dedi.

Bayramda ve yaz tatilinde yer bulamayanlar için tavsiyelerde de bulunan Bağlıkaya, "Genel olarak hem tatil bütçesi açısından bilindik yerlerde tatil yapamayanlar için daha az turist çeken bölgelerimizde tatil seçeneklerini değerlendirmelerini tavsiye ederim. Bu mevsim itibarıyla kültür turları da daha hesaplı oluyor, onları tavsiye ediyoruz vatandaşlarımıza." ifadesini kullandı. 

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