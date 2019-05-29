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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.05.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

"3 milyondan fazla kişi mikro girişimci yapılabilir"

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"3 milyondan fazla kişi mikro girişimci yapılabilir"

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikro Finans Şubesi Ankara Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz: - "Türkiye'de yeterli finansman kaynağı sağlanabilirse 3 milyondan fazla kişi mikro girişimci yapılabilir"

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikro Finans Şubesi Ankara Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz, "Türkiye'de yeterli finansman kaynağı sağlanabilirse 3 milyondan fazla kişi mikro girişimci yapılabilir." dedi.

Yılmaz, Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Semineri"nin açılışında yaptığı konuşmada, mikro kredinin kadınlara küçük çapta verilen bir can suyu olduğunu söyledi.

Kastamonu'da çalışmalara 2011 yılında başladıklarını anlatan Yılmaz, "Kastamonu'da şu ana kadar 4 milyon 676 bin civarına mikro kredi dağıtımı yaptık. Yüzde 100 başarı ile geri dönüşüm sağladık. Kastamonu'da şu anda 370 üzerinde kişinin mikro kredi kullanımı var." diye konuştu.

ÜRÜNLERLE İLGİLİ PAZARLAMA SORUNU YAŞANIYOR
Ürünlerin satışı noktasında sorunlar olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları dile getirdi:
"Mikro kredi alıp ürünlerini satma noktasında sorun yaşayan kadınlarımız uzun zamandır bize başvuruda bulunuyordu. Mikro girişimci kadınlarımız ürettiği ürünleri artık kurduğumuz internet sitesi üzerinden pazarlayabilecek. İnternet sitesinin kurulmuş olması satış konusunda yaşadığımız sorunları bir nebze azalttı. Mikro girişimcimiz ürününü bu site üzerinden rahatlıkla satabiliyor."

Kredi noktasında finans sorunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Elimizden geldiği kadar kendi çapımızda fon desteği sağlamaya çalışıyoruz ama finans kaynağında sorunlar yaşıyoruz. Şu anda bizim sistemimizde kayıtlı 20 bin kişi mikro kredi kullanmayı bekliyor. Türkiye'de yeterli finansman kaynağı sağlanabilirse 3 milyondan fazla kişi mikro girişimci yapılabilir." ifadesinde bulundu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ise kadınların üretime katılması gerektiğine, kadınların ekonomik hayatta yeterince görev almadığına işaret ederek, "Toplumumuza baktığımızda kadınlarımızın üstlenmiş olduğu yüksek sorumluluk ve fedakarlığa rağmen ekonomik hayatta aynı şekilde rol oynayamadıklarını görüyoruz. Özellikle işveren aşamasında veya çalışıyorsa çalıştığı kurumda yöneticilik aşamasına gelmekte zorluklar yaşıyorlar." dedi.

Erkeklerin ailenin yükünü paylaşması gerektiğini vurgulayan Karadeniz, şöyle devam etti:
"Kadınların iş hayatında yeterince bulunmamasının altında birçok etken var. Başında da kadınların iş dünyasında biraz daha geride kalması ve ailevi fonksiyonları öne çıkarması geliyor. Aile hepimiz için önemli, ailevi fonksiyonlarımızı hepimiz önemseyeceğiz ama bunu anneler kadar babalar da önemseyecek. Dolayısıyla yükü paylaşacaklar. Kadınlarımıza iş hayatında daha fazla rol alma fırsatı tanıyacaklar. Zaman zaman merkez düzeyinde yapılan sınavlara baktığımızda, kızlarımız birçok sınavda erkeklerden daha başarılı
oluyorlar. Eğer yoğunluklarını verirler ve gayretle çalışırlarsa iş dünyasında da en az erkekler kadar başarılı olacaklardır."

Programda, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Dilek Şehnaz, Aşıcı, Kastamonu Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Bengi Şener, Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata ve Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman konuşma yaptı. 

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