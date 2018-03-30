3 milyon turist Türkiye’yi seçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri3 milyon turist Türkiye’yi seçti
GeriEkonomi 3 milyon turist Türkiye’yi seçti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
30.03.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

3 milyon turist Türkiye’yi seçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 milyon turist Türkiye’yi seçti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca Ocak-Şubat 2018 dönemine ait turizm rakamları açıklandı.

Buna göre, Türkiye'ye yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik artışla 3 milyon yabancı ziyaretçi geldi.

Ocak-şubat döneminde en çok ziyaretçinin geldiği ülke yüzde 11.73'lük artışla İran oldu. Türkiye’ye, bu dönemde 350 bin 421 İranlı turist giriş yaptı.

Gürcistan en çok ziyaretçi sıralamasında yüzde 10.29'luk artışla ikinci, Bulgaristan yüzde 7.4'lük artışla üçüncü, Almanya yüzde 6.8'lik artışla dördüncü, Rusya da yüzde 4.49'luk artışla beşinci oldu.

Türkiye, 2018 yılının ilk iki ayında Gürcistan'dan 307 bin 447, Bulgaristan'dan 231 bin 374, Almanya'dan 196 bin 604 ve Rusya'dan da 134 bin 211 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği şehir, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 56.21'lik artışla İstanbul oldu. Kenti ilk iki ayda ziyaret eden yabancıların sayısı 1 milyon 679 bin 817'ye ulaştı.

Ocak-Şubat 2018 döneminde en çok ziyaret edilen iller sıralamasında Edirne 352 bin 616 turistle ikinci, Artvin 323 bin 761 kişiyle üçüncü, Antalya 154 bin 634 yabancı ziyaretçiyle dördüncü oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bir dönemin devi satıldı

Dünya şehirleri ‘marka’ olma yarışında

Endüstri 4.0 için düğmeye basıldı

Otomotiv gibi gaza basmalı