3 milyarlık ‘güven’
Akbank’ın toplam 3 milyar liralık bedelli sermaye artırımına yüzde 99.9 katılım sağlandı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre geriye kalan az sayıdaki hisse 22-23 Ocak tarihlerinde Borsa İstanbul’da halka arz edilecek ve süreç yüzde 100 olarak tamamlanacak. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer sermaye artırımına olan yüksek katılımın hissedarların bankaya ve ülkeye duyduğu güvenin net bir göstergesi olduğunu belirterek “Sermaye artışımız, bankamızın rekabet gücünü daha da yükseltecek ve sağlıklı büyümemize katkı sağlayacaktır. Bu sayede global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara karşı bankamızın kuvvetli finansalları daha da güçlü bir hale gelecektir. Artan sermayemiz, Akbank’ın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik ilave kapasite yaratacak ve sürdürülebilir karlılığımızın devamına katkı sağlayacaktır” dedi. Sermaye artırımının, yabancı yatırımcıdan da büyük ilgi gördüğünü kaydeden Sabancı Dinçer, bu sayede Türkiye’ye yaklaşık 210 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi olduğunu vurguladı.
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