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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Erdinç Çelikhan / ANKARA
24.09.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

3 milyarlık 4 pazara eylem planı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
3 milyarlık 4 pazara eylem planı

Nüfusu toplamda 3 milyar kişiye yaklaşan 4 ülkeye düğün turizmi ve dizi ihracatıyla yatırım çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan pazarında Türkiye’nin ihracat ve yatırım imkanlarının artırılması için, 2019-2021 dönemini kapsayan ‘Ticaret Eylem Planı’ hazırladı. Plana göre önümüzdeki 3 yıl içinde Çin’in önde gelen tur operatörleriyle bir araya gelerek Çinli turistlerin talepleri ve eğilimleri çerçevesinde Çin’e yönelik bir Türkiye tanıtım stratejisi oluşturulacak.

POP-UP MAĞAZACILIK

Çin’de ABD ve Avrupa’da çok yaygın olan ‘pop-up’ olarak tabir edilen geçici mağazacılığa ilişkin imkanlar araştırılarak uygulanması için çalışma başlatılacak. Türk televizyon dizisi ve film ihracatında Çin pazarına yoğunlaşılacak. Türk dizi ve film sektörünün Çin pazarına erişim imkanları için araştırma başlatılacak. Plan kapsamında eylül ayının sonunda süresi dolacak olan Türkiye ile Çin arasındaki SWAP anlaşmasının yenilenmesi de öngörülüyor. 500 milyar dolara ulaşan Çin’in e-ticaret pazarından Türk girişimcilerin pay alması özendirilecek.

Dünyanın en büyük otomotiv üretim üslerinden biri olan Meksika’daki otomotiv endüstri merkezleriyle Türk firmaları bir araya getirecek faaliyetlere de destek verilecek. Türk dizileri için Brezilya’dan sonra ikinci büyük pazar olan Meksika’da ilgili otoritelerle dizi ve filmlerin ticaretine yönelik sınırlamaların kaldırılması için girişimler yapılacak. Latin Amerika’da Türk dizileri sayesinde güçlenen Türkiye imajının güçlendirilmesi ve merakın artması için ünlülerin Meksika’yı ziyaret etmesi sağlanacak.

YENİ HAT AÇILACAK

THY, yaklaşık 1.3 milyarlık nüfusu olan Hindistan’a yönelik Chennai, Bangalore, Kalküta ve Ahmedabad gibi yeni uçuş hatları açacak. Yerel paraların kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik imkanlar araştırılacak. Türkiye-Hindistan SWAP Anlaşması imzalanacak. Hindistan’da geleneksel olarak üst gelir grubu tarafından büyük harcamalarla dünyanın turistik merkezlerindeki lüks otellerde yapılan düğün turizminin desteklenmesi kapsamında THY’nin bilet desteği vermesi için girişimler yapılacak. Böylece ülkeye döviz girişinin artırılması sağlanacak.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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