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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
09.04.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

2018 memur alımı ilanları devam ediyor

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2018 memur alımı ilanları devam ediyor

Memur alımı konusunda yeni ilanlar yayımlandı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılacak olan personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. Memur olmanın şartı ne, 2018 memur alımları nereye? İşte tüm detaylar.

Maliye Bakanlığı, Göç İdaresi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı ilanları yayınladı. Binlerce personelin istihdam edileceği ilanlara ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Resmi Gazete'nin 6 Nisan tarihli sayısında Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı için 1000 adet personel istihdam edileceği yayımlandı. Yapılacak olan alımların 9. dereceden gerçekleşeceği, ilanın detayları arasında yer alan bir diğer bilgi olarak göze çarpıyor. Vergi müfettişi olarak istihdam edilecek personelin alımına ilişkin henüz tarih netleşmedi. Maliye Bakanlığı vergi müfettişliği başvuru için öncelikli şartlardan biri KPSS'den 80 puan ve üzeri almış ve 35 yaşını doldurmamış olmak şeklinde özetlenebilir.

2018 MEMUR ALIMLARI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre 335 personel istihdam edilecek. Göç İdaresi personel alımı başvuru bilgilerine ilişkin detaylar netleşti. Başvuru yapacak olan adaylar yarından itibaren başvurularını gerçekleştirebilirler. Yayımlanan ilana göre başvuru tarihleri 9-17 Nisan aralığı olarak belirlendi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan istihdam için belirlenen kadrolar şu şekilde: Büro personeli 79, kameraman 1, taşra teşkilatı için büro personeli 239, sosyal çalışmacı 16 olarak belirlenmiş olup toplamda 318 büro memuru, 1 kameraman ve 16 sosyal çalışmacı şeklinde listeleniyor.

 

 

 

 

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan duyuruya göre istihdam edilmek üzere 240 adet tam zamanlı sözleşmeli personel alınacak. 34 farklı pozisyon için yapılacak olan personel alımı, merkez ve taşra teşkilatı için sağlanacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı için başvuru yapmak isteyen adayların 2016 KPSS'den KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerinden minimum 60 puan almış olmaları gerekiyor.

 

 

 

 

 

Gerçekleşecek 240 adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı için belirlenen kadrolar şu şekilde:

Büro Personeli (Dava Takip) 3, Büro Personeli (Giriş Kontrol) 8, Büro Personeli (Fotoğraf) 1, Büro Personeli (Mali İşler) 14,

Tekniker (Elektrik Teknikeri) 3, Tekniker (Elektronik Teknikeri) 8, Tekniker (Bilgisayar Teknikeri) 16, Tekniker (Harita Kadastro) 5,

Tekniker (İnşaat) 3, Tekniker (Sıhhi Tesisat) 1, Tekniker (Tapu Kadastro) 1, Tekniker (Video Montaj) 1, Büro Personeli (Ambar) 3,

Büro Personeli (Mal Sorumlusu) 12, Büro Personeli (Hesap Sorumlusu) 6, Büro Personeli (Kasiyer) 2, Büro Personeli 41, Büro Personeli (Resepsiyon) 2,

Teknisyen (Bilgisayar/ Veri Bankası) 9, Teknisyen (Bakım Onarım) 2, Teknisyen (Basın Yayın) 2, Teknisyen (Elektrik) 4,

Teknisyen (Motor) 2, Teknisyen (Santral) 3, Teknisyen (Elektronik) 3, Teknisyen (Gemi İnşa) 1, Teknisyen (Klima İklimlendirme) 1,

Teknisyen (Sıhhi Tesisat) 3, Destek Personeli (Bahçıvan) 3, Destek Personeli (Berber) 6, Destek Personeli (Boyacı/ Badanacı) 4, Destek Personeli (Hizmetli) 59,

Destek Personeli (Garson) 6, Destek Personeli (Terzi) 2

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu. Başvurular 9 Nisan 15:00'da başlayıp 30 Nisan 14:00'da sona erecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı mülakat tarihi de ''15 Mayıs 2018'den sonra'' şeklinde açıklandı. Bu durum mülakat tarihinin henüz belli olmadığını gösteriyor.

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