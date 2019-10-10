3 katlı büyük İstanbul tüneli için geri sayım
Son dönemlerde Türkiye’nin en önemli ulaşım projeleri arasında gösterilen “3 katlı büyük İstanbul tüneli” için geri sayım başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dış krediyle yapmayı planladıkları 3 katlı büyük İstanbul tüneli ihalesine yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz” dedi. Turhan, Congresium Ankara’da düzenlenen 4’üncü Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nın açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Dünyada finans piyasalarının normalleşmesiyle projeye ilgi duyan firma sayısının arttığına dikkati çeken Turhan, tünelle ilgili proje çalışmalarını ve ihale ön hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi. Turhan, “Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin soru üzerine, çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi. Turhan, Çanakkale Boğazı’ndan 2022’de lastik tekerlekli araçların geçeceği bilgisini verdi.
Büyük İstanbul tüneli projesinde İncirli’den yer altına girecek raylı sistem, Mecidiyeköy’den, Zincirlikuyu’dan denizin altından geçecek, Söğütlüçeşme’den girip Kadıköy-Kartal’a, Marmaray’a bağlanacak. Avrupa yakasında Hasdal’dan yer altına girecek tünel, aynı şekilde bu tünelle birleşecek, Anadolu yakasına geçtikten sonra da Çamlık’tan çıkarak TEM’e bağlanacak.
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