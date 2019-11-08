3 katılım bankasından otomotive destek
ZİRAAT Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank, hazırladığı otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında, müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda yüzde 0.49-0.69 finansman oranıyla kredi sağlayacak.
Kampanya, 31 Aralık’a kadar sürecek. Böylece Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere 3 kamu bankasının 1 Ekim’de başlattığı kampanyanın ardından katılım bankaları da faiz oranlarını düşürdü. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank’tan yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu katılım bankası, otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla bir kampanya başlattı. 3 kamu katılım bankası, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliğine gitti. Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 12-60 ay vade için aylık finansman oranı yüzde 0.49-0.69 olacak. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ile 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 12-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0.49-0.69 olacak. Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota; ticari araçlarda ise BMC, Fiat, Ford Otosan, GAZ Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar ve Temsa oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle