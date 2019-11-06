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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.11.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

"3. Hayatımız Maden Çalıştayı", 16 Kasım'da düzenlenecek

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"3. Hayatımız Maden Çalıştayı", 16 Kasım'da düzenlenecek

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından düzenlenen Hayatımız Maden Çalıştayı'nın üçüncüsü, 16 Kasım’da İzmir'de yapılacak.

Swissotel Büyük Efes'de, "Madencilikte çevresel sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenecek ve alandaki yeni gelişmelerin ve madencilik uygulamalarının tartışılacağı çalıştaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra sektörde faaliyet gösteren 15 sivil toplum kuruluşundan temsilciler katılacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, yaptığı açıklamada, çalıştayda çevre, mevzuat, başarı hikayeleri başta olmak üzere madencilik sektörünün gündemindeki konuların gündeme getirileceğini ifade etti.

Türkiye’nin ekonomik büyümesine istikrarlı bir şekilde katkı sağlamak için sahip olduğu madenleri yerinde işleyerek, ekonomiye kazandırması ve ihracatını arttırması gereğinin vurgulayan Kaya, şöyle dedi:

"İnadına üretim, inadına ihracat sloganıyla hareket ediyoruz. 2019 yılının Ocak?Ekim döneminde Türkiye’ye 3,6 milyar dolar döviz kazandırdık. Madencilik sektörü 15 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacak potansiyele sahip. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için konunun tüm tarafları Hayatımız Maden Çalıştayı’nda buluşup yol haritamızı belirleyeceğiz."


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