3. Havalimanı'nda çok önemli gelişme!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri3. Havalimanı'nda çok önemli gelişme!
GeriEkonomi 3. Havalimanı'nda çok önemli gelişme!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
07.06.2018 - 20:15, Son Güncelleme:

3. Havalimanı'nda çok önemli gelişme!

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
3. Havalimanı'nda çok önemli gelişme!

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, 3. Havalimanı pistinin iniş ve kalkışa hazır hale geldiğini açıkladı.

TÜRKSAT’ın iftar yemeğinde gazetecilerle sohbet eden Müsteşar Suat Hayri Aka, 3. Havalimanı’na ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 26 Şubat’ta planlanan ancak iptal edilen uçuşunun ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine, kontrol uçuşunun geçtiğimiz hafta yapıldığını hatırlatan Aka, şunları söyledi: “Şu anda kalibrasyon yapılıyor. Kontrol uçakları, elektronik olarak doğruluk testlerini yapıyor, sürekli iniyor, kalkıyor. İnerken havaalanındaki cihazların doğru ölçüm yapıp yapmadığını kontrol ediyor. Yaklaşık bir aylık sürekli kontrolün ardından raporları çıkıyor. Henüz raporları çıkmadı. Ama olumsuz bir şey yok orada. Sadece hata payı var mı, ne kadar hata payı var, kalibre edilmeye ihtiyaç var mı yok mu bunlara bakılıyor. Uçaktaki cihazlar ile karadaki cihazların uyumunu teste diyor. Varsa hata paylarını tespit ediyor.

NE ZAMAN İSTERSE

Testler sonuçlanmadan sayın Cumhurbaşkanının uçağı inebilir mi, sorun yok inebilir. Bunlar uzun vadeli ve sürekli yapılan işler. Biz hazırız. İnerse başımız üstüne. Ne zaman isterse uçak indirebiliriz.” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat’ta çıkacağı Afrika gezisi öncesinde 3. Havalimanı’na bir uçuş planlanmıştı. Ancak, alanda inşaatın devam etmesi ve inişi güvenli hale getiren sistemlerin kalibrasyonu yapılmadığı için uçuş iptal edilmişti. Geçtiğimiz hafta yapılan kontrol uçuşunda ise, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı, ilk uçunu tamamlamış, pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görülmüştü.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Özge Sarıoğlu: Kırmızı'da ödül kazanmanın motive edici bir değeri var

Can Faga: Dünyadaki trend fikrin özüne, yaratıcılığa geri dönüyor

Gökay Yıldırım: Tüm dünyada “iyi reklam”ın tanımı değişiyor